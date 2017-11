Vụ bé 5 tháng tuổi bị giật lắc: Không có cơ sở xử lý người trông trẻ

Sáng ngày 1/11, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã có kết luận về vụ việc bé 5 tháng tuổi nghi bị “bảo mẫu” bạo hành.

Bà Đặng Thị L. có hành động "vỗ mạnh" khi bế cháu bé 5 tháng tuổi ngồi trên võng, tuy nhiên quá trình xác minh, cơ quan điều tra kết luận không có cơ sở xử lý bà L.

Bà Đặng Thị L. (SN 1961, trú xã Hưng Phúc, Hưng Nguyên, Nghệ An) được thuê làm giúp việc kiêm trông trẻ cho gia đình anh Đinh Văn Tài (trú phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) từ ngày 5/10. Ngày 11/10, hình ảnh do camera ghi lại cho thấy bà L. có hành động đánh mạnh khi hai bà cháu ngồi trên võng và giật, lắc khi bế cháu bé. Tuy nhiên, mãi đến ngày 24/10, gia đình anh Tài mới phát hiện ra sự việc trên.

Trong thời gian được bà L. trông giữ, bé Đinh A.N (con anh Tài, gần 5 tháng tuổi) bị nôn ói. Đưa con đi kiểm tra, vợ chồng anh Tài được khuyến cáo theo dõi do nghi cháu bé bị phồng não.

Nghi ngờ con mình bị người trông trẻ bạo hành, chiều ngày 24/10, gia đình anh Tài đã cho bà Đặng Thị L. thôi việc đồng thời có đơn đề nghị cơ quan công an làm rõ hành vi của bà L.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bà Đặng Thị L. thừa nhận có “vỗ mạnh” và lắc bé Đinh A.N. Nguyên nhân là do bé khóc không chịu nín, bà L. “làm thế để cháu đừng khóc”.

Xác minh tại địa phương cho thấy bà L. chưa từng có điều tiếng gì. Bà cũng có thời gian dài đi giúp việc, trông trẻ.

Trên cơ thể bé Đinh A.N không có thương tích, gia đình cháu bé cũng không có đơn đề nghị giám định tổn hại sức khỏe nên cơ quan điều tra không trưng cầu giám định sức khỏe đối với bé. Kết quả kiểm tra lâm sàng, cận lâm sàng mà gia đình cung cấp cho cơ quan điều tra cho thấy sức khỏe hiện tại của cháu bé bình thường. Do vậy cơ quan điều tra không có cơ sở để xử lý bà Đặng Thị L.

Đối với nghi vấn của gia đình về việc hàng ngày camera an ninh được lắp trong nhà bị mất tín hiệu, đại diện Công an TP Vinh cho biết, không có cơ sở để chứng minh bà L. tắt camera để che giấu hành động bạo hành của mình đối với cháu bé.

“Thời điểm hiện tại trên cơ thể bé Đinh A.N không có dấu vết thương tích do bạo hành gây ra, các chỉ số kiểm tra cận lâm sàng về sức khỏe và não đều bình thường. Tuy nhiên chúng tôi cũng đề nghị gia đình tiếp tục theo dõi sức khỏe của cháu, nếu có dấu hiệu bất thường thông báo để cơ quan điều tra có căn cứ xử lý”, đại diện Công an TP Vinh cho hay.

Hoàng Lam