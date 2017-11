Vẫn còn nhiều nạn nhân bị mất tích do mưa lũ

Quảng Nam:

Sau 4 ngày khẩn trương tìm kiếm, ngày 9/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Hồ Văn Mơ (SN 1986, trú xã Phước Công, huyện Phước Sơn), một trong 4 nạn nhân trong vụ sạt lở núi trên đường 14E, huyện Phước Sơn. Sau khi thực hiện thủ tục khâm liệm, nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Hiện trường tìm thấy thi thể nạn nhân ở huyện Phước Sơn

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 5/11, trên tuyến đường 14E đoạn qua xã Phước Hòa có 4 người đi trên 2 xe máy bị mắc lầy, thấy vậy anh Hồ Văn Chước là cán bộ kiểm lâm và một người khác, nhà ở gần đó chạy đến hỗ trợ.

Lúc đó, một quả đồi từ taluy dương đổ sập xuống. Hậu quả, anh Chước và 3 thanh niên còn lại bị vùi lấp hoàn toàn, 2 người khác đang đứng gần đó định vào ứng cứu thì cũng bị lớp đất còn lại tiếp tục đổ xuống, một người chạy thoát, một người bị lấp nhưng đã cố gắng thoát ra được nhưng bị thương nặng. Các nạn nhân mất tích hiện xác định được danh tính anh Chước, hai nạn nhân còn lại chưa rõ danh tính.

Từ ngày xảy ra vụ sạt lở đến nay, các cơ quan chức năng huyện Phước Sơn và tỉnh Quảng Nam đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện, sử dụng cả chó nghiệp vụ, ghe để nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân cả trên cạn lẫn dưới nước trong điều kiện thời tiết hết sức bất lợi, trời mưa to.

Theo UBND huyện Phước Sơn, gia đình cả 4 nạn nhân đều là hộ nghèo, có hoàn cảnh hết sức khó khăn nên huyện đã hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng cho các nạn nhân xấu số.

Cầu Quảng Huế vẫn còn tập trung nhiều người tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích

Tại huyện Đại Lộc, đến chiều ngày 9/11, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được thi thể bà Mai Thị Kê (SN 1956, trú xã Đại Cương, Đại Lộc). Trước đó, chiều ngày 7/11, trong khi nước lũ còn cao, bà Mai Thị Kê (SN 1956) cùng em ruột là ông Mai Xê (SN 1962, cùng trú xã Đại Cường) chèo ghe thả lưới đánh cá trên sông Quảng Quế.

Tuy nhiên, đến sáng ngày 8/11, gia đình vẫn không thấy hai chị em bà Kê về nên đã trình báo chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm.

Lực lượng chức năng địa phương đã huy động dân quân phối hợp cùng với gia đình và người dân tổ chức tìm kiếm thì phát hiện chiếc ghe của chị em bà Kê bị úp dưới sông Quảng Quế đoạn qua thôn 8, xã Đại Cường.

Đến khoảng 13h ngày 8/11, thi thể ông Xê được tìm thấy cách hiện trường xảy ra vụ việc không xa. Đến chiều ngày 9/11, sông Quảng Huế nước vẫn còn chảy xiết nên việc tìm kiếm thi thể bà Kê rất khó khăn.

Trên địa bàn huyện Nam Trà My ngày 9/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 5 người tử vong trong vụ sạt lở đất tại thôn 2, xã Trà Vân xảy ra ngày 6/11.

Trước đó, chiều ngày 6/11, một vụ sạt lở núi tại thôn 2, xã Trà Vân đã vùi lấp 4 ngôi nhà khiến 5 người tử vong. Các nạn nhân gồm anh Đỗ Thanh Vững (25 tuổi), hai mẹ con chị Hồ Thị Vệ (23 tuổi) và Hồ Thị Mộc Lan (1 tuổi) và Hồ Quang Ngữ (8 tuổi). Đến khoảng 10h ngày 9/11, thi thể em Hồ Văn Đợi (8 tuổi), nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy.

Mưa lũ cũng đã làm 12 người chết và mất tích trên địa bàn huyện Bắc Trà My. Theo báo cáo ngày 9/11 của huyện, có 6 người bị núi sạt lở vùi lấp tại thị trấn Trà My; 1 người tử vong tại xã Trà Nú; khu vực thủy điện Trà My 1 và Trà My 2 có 4 người tử vong do mưa lũ. Hiện tại xã Trà Giang 1 người mất tích do mưa lũ đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Công Bính