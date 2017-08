Trượt chân khi lội qua suối, một học sinh tử vong

Hà Tĩnh:

Sáng ngày 14/8, chính quyền xã Sơn Hồng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh 11 tuổi tử vong.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước khiến một nam học sinh tử vong.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 13/8, 2 anh em trai Nguyễn Quang H. (SN 2004) và Nguyễn Hồng C. (SN 2006, trú xã Sơn Hồng, Hương Sơn) đi chăn trâu về. Khi lội qua khu vực suối Đượng Bù (thôn 7, xã Sơn Hồng) không may C. bị trượt chân ngã xuống vực.

Thấy em trai gặp nạn, cháu H. đã cố gắng cứu vớt nhưng do dòng nước cuộn xiết vào vực sâu nên H. đã bất lực.

Đến 16h30’ cùng ngày, thi thể cháu C. được vớt lên cách nơi cháu bị trượt chân khoảng 30m. Gia đình đã đưa thi thể cháu C. về mai táng theo phong tục địa phương.

Minh Lý