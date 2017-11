Trâu bò vẫn nghênh ngang “thách thức” ô tô trên quốc lộ!

Như Dân trí đã thông tin, ngày 1/11, nhằm ngăn chặn, hạn chế các vụ tai nạn nguy hiểm liên quan đến trâu bò thả rông, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã có công điện khẩn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng thả rông trâu bò trên đường bộ, đường sắt và tại các khu vực công cộng.

Đợt cao điểm kiểm tra xử lý kéo dài từ ngày 1/11 đến ngày 15/11/2017.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và chủ tịch tỉnh nếu không giải quyết được thực trạng trâu bò thả rông.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, sau chỉ thị trên, nhiều địa phương của Hà Tĩnh có QL1A đi qua, như các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh, đặc biệt là huyện Can Lộc đã đồng loạt mở đợt kiểm tra, thu gom trâu bò thả rông, xử lí chủ của các vật nuôi này.

Tại địa bàn huyện Can Lộc đã có hơn 50 con bò, chủ yếu tập trung tại thị trấn Nghèn, đã được thu gom đưa về trụ sở thị trấn xử lí. Còn tại thị trấn Cẩm Xuyên, đơn vị này đã xử lý hành chính đối với 11 chủ chăn nuôi với gần 30 con bò của các hộ thuộc các xã lân cận thị trấn.

Từ ngày 2/11, mỗi ngày ông Trần Đình Khiêm, công an viên khối 11, thị trấn Nghèn, Can Lộc tiến hành tuần tra xử lí trâu bò thả rông trên QL1A tới 8 lần. Nỗ lực của ông Khiêm nói riêng và Công an thị trấn Nghèn nói chung đã gần như loại bỏ tình trạng trâu bò thả rông tại địa bàn.