Tranh luận găng tại Quốc hội vụ người mẹ 2 lần bị hiếp dâm xin đi tù

Phiên thảo luận sáng 7/11 về công tác tư pháp, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An) đề cập tới phát biểu trước đó của đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên). Theo đó, đại biểu Hiền nhận định về nghịch lý, việc chống tội phạm, lĩnh vực nào có chương trình phòng ngừa thì kết quả thực hiện thường có chiều ngược lại, biểu hiện như số vụ giết người, tội phạm ma tuý, môi trường, tham nhũng không ngừng tăng dù các giải pháp phòng ngừa luôn được quan tâm đẩy mạnh.

Bà Hiền dẫn chứng, chống tham nhũng được hưởng ứng mà số vụ khởi tố, điều tra vẫn tăng mạnh, những biệt thự, biệt phủ vẫn sừng sững và củi tươi, củi khô vẫn an toàn sau những ồn ào, gây bức xúc xã hội. Sau nhiều năm thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình thì bạo lực hiện ngày càng mở rộng, công khai, bạo lực tấn công vào trường học, ngang nhiên chốn công sở, bạo lực không chừa cả sân bay, truy sát trong bệnh viện…

Bà Hiền cũng nêu vụ việc cụ thể, một người mẹ đơn thân ở Long An vừa qua đã viết đơn “xin đi tù” vì 2 lần bị hiếp dâm. Trong vụ việc, người gây tội đã thừa nhận hành vi của mình nhưng cơ quan điều tra cho rằng đó là sự đồng tình, là thông dâm không phải hiếp dâm và tổ chức họp báo công khai. Danh tính bí mật đời tư của 3 mẹ con bị ảnh hưởng trầm trọng, bị chà đạp, kỳ thị, thậm chí bị đe dọa.

“Sự cạn kiệt về niềm tin của những nạn nhân yếu thế đối với cơ quan tư pháp ở một số địa phương liệu đã đến lúc gióng lên hồi chuông cảnh báo” – bà Hiền nói.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An là đại biểu đầu tiên giơ biển xin tranh luận với đại biểu Phạm Thị Minh Hiền. Ông Cầu cho rằng phát biểu của bà Hiền là sự quy kết một chiều, lấy những sự việc cá biệt, không phổ biến để khái quát thành đánh giá với toàn ngành tư pháp.

Ông Cầu dẫn một loạt con số cho thấy các loại tội phạm trong năm 2017 giảm. Với tỷ lệ số vụ án tham nhũng được khởi tố, điều tra tăng mạnh (tăng gần 21% về số vụ, trên 28% về số bị can) mà bà Hiền nhắc tới, Giám đốc Công an Nghệ An lý giải, đây chính là con số thể hiện kết quả nổi bật của công tác đấu tranh với loại tội phạm phức tạp này. “Nếu không có luật Phòng chống tham nhũng 10 năm qua thì loại tội phạm này giờ còn đi về đâu? – ông Cầu hỏi ngược lại.

Với vụ người mẹ “xin đi tù”, ông Cầu cũng đặt câu hỏi: “Đại biểu Hiền không nắm được thông tin về việc cơ quan chức năng quyết định không khởi tố vụ án hình sự về vụ người phụ nữ nữ 2 lần bị hiếp dâm sao?”.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu là Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Chia sẻ quan điểm của ông Cầu, đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Long An) cũng nêu quan điểm tranh luận với phát biểu của bà Minh Hiền.

Theo bà Dung, vụ việc về người mẹ đơn thân “xin được đi tù” vì bị hiếp dâm 2 lần mà bà Hiền nêu ra không chính xác, không đúng. Khẳng định đây là vụ việc xảy ra trên địa bàn Long An, là đại biểu tỉnh này, bà nắm rõ nên thông tin lại trước toàn thể Quốc hội.

“Khi có thông tin về sự việc, các cơ quan Long an đã vào cuộc và các cơ quan liên quan cũng đã tham gia giám sát việc giải quyết vấn đề, trong đó có cả Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Qua đó, các cơ quan đã thống nhất khẳng định không đủ yếu tố khởi tố vụ án về tội hiếp dâm. Công an Long An cũng tổ chức họp báo công khai để trả lời về việc này. Đây là một việc nhạy cảm, cũng là người phụ nữ, tôi đồng cảm sâu sắc nhưng cũng phải thông tin một cách chân thật nhất, đúng bản chất vụ việc” – Bà Dung quả quyết.

Ngược lại, đại biểu Nguyễn Trường Giang (Cà Mau) nêu quan điểm ủng hộ đại biểu Phạm Thị Minh Hiền. Ông khẳng định là không phủ nhận nỗ lực của ngành tư pháp nhưng tại sao vẫn nhiều những điểm tối làm lu mờ cả những điểm sáng, khiến dư luận phải suy nghĩ. Cán bộ công chức trong ngành vẫn có những xử lý gây bức xúc, phản ứng trong người dân như xử án nhận lót tay.

P.Thảo