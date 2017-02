TPHCM: Cam kết vượt tiến độ dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

Chiều 4/2, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã có chuyến thị sát một số hạng mục của dự án “giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)”. Dự án do Công ty cổ phần xây dựng Trung Nam đầu tư theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao), với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng được khởi công ngày 26/6/2016.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng (áo nâu) kiểm tra công trường thi công cống Mương Chuối (huyện Nhà Bè)

Đại diện nhà đầu tư, ông Nguyễn Tâm Thịnh cho biết đã đồng loạt triển khai toàn bộ 6 cống kiểm soát triều, 2 cống nhỏ và 7,8 km đê kè thuộc huyện Nhà Bè. Đến nay, các hạng mục đã hoàn thành từ 26-30% tiến độ.

Ông Thịnh cho biết, nhà đầu tư sẽ chuyển giao lần lượt các hạng mục cho thành phố sau khi hoàn thành. Theo đó, 7,8km đê kè và cống Bến Nghé sẽ được bàn giao trước. Hạng mục cuối cùng chuyển giao cho thành phố là cống Mương Chuối, vào ngày 30/4/2018 – tức vượt tiến độ 14 tháng.

“Nhà đầu tư cam kết dự án đảm bảo chất lượng và đưa dự án về đích sớm 14 tháng so với hợp đồng đã ký với thành phố”, ông Thịnh nói.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa lưu ý, dự án hoàn thành vượt tiến độ là tốt nhưng vấn đề quan trọng nhất là đảm bảo chất lượng công trình.

“10 triệu dân TP sẽ có ý kiến đối với chất lượng công trình. Dự án này không chỉ giải quyết chống ngập mà còn có các tác động phát triển kinh tế xã hội thành phố. Nếu triều cường dâng mà ngập thì không ai tin mình?”, ông Khoa nhấn mạnh và cho biết UBND TPHCM sẽ đảm bảo tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, chỉ cần điện thoại thông báo chứ không cần họp hành.

Nhà đầu tư cam kết hạng mục cuối cùng - cống Mương Chuối - sẽ bàn giao vào đợt 30/4/2017.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đánh giá cao nỗ lực của nhà đầu tư trong công tác thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo Bí thư Thăng, vấn đề khó nhất là giải phóng mặt bằng đã giải quyết xong, cái khó thứ hai là nguồn vốn thì Thủ tướng Chính phủ và bộ, ngành đã tiến hành giải ngân. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thi công và vấn đề này không khó.

Ông Đinh La Thăng đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu kết nối dự án chống ngập do triều với các dự án chống ngập do Trung tâm chống ngập làm chủ đầu tư. Có thể ký hợp đồng với các nhà khoa học đánh giá lại 2 dự án, trên cơ sở đó tạo sự kết nối thì mới nâng cao hiệu quả chống ngập. Phải rà soát lại hệ thống thu gom nước đưa về các cống ngăn triều để có nước bơm ra khi ngập đồng thời do mưa và triều cường.

Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu phải nghiên cứu kết nối các dự án chống ngập để phát huy tối đa hiệu quả

Bí thư Thăng cũng đề nghị nhà đầu tư rà soát lại tiến độ, lập tiến độ chi tiết và lấy mốc 30/4/2018 là thời điểm hoàn thành dự án. Phải đảm bảo giao ban ít nhất 1 tháng 1 lần để kiểm tra tiến độ, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động.

Ông Thăng yêu cầu đảm bảo giám sát 24/24 các hạng mục của dự án chống ngập do triều trị giá 10.000 tỷ đồng, chống ngập cho 6,5 triệu dân thành phố, với lưu vực rộng 570km2. Đồng thời, tạo cơ chế giám sát của nhân dân trong vùng dự án, phải có số điện thoại, đường dây nóng để tiếp thu ý kiến của người dân.

Người đứng đầu Thành ủy cũng yêu cầu Sở GTVT TP đảm bảo công tác phối hợp điều tiết giao thông trên bộ và dưới sông ở khu vực thi công dự án. Ông cũng đề nghị UBND TPHCM xem xét, xúc tiến dự án xây mở đường kết nối với cầu bắt qua cống Mương Chuối (huyện Nhà Bè) để phát huy tối đa hiệu quả công trình.

Quốc Anh