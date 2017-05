Tìm kiếm nam thanh niên mất tích khi tắm trên sông Vu Gia

Quảng Nam:

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đỗ Văn Hòa – Chủ tịch xã Đại An – cho biết, khoảng 14h ngày 9/5, đã xảy ra vụ chết người do đuối nước tại khu vực sông Vu Gia (gần cầu Quảng Huế, xã Đại An). Nạn nhân được xác định là Nguyễn Đăng Duy (SN 1998, trú tại xã Tân Phát, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Người dân đứng trên cầu Quảng Huế theo dõi tìm kiếm nạn nhân mất tích

Theo ông Hòa, nạn nhân bị đuối nước cùng hai người đàn ông khác đi trên xe bán tải màu đỏ, dừng bên lề đường và xuống sông Vu Gian (đoạn gần cầu Quảng Huế) tắm. Trong lúc tắm, cả ba bị đuối nước, một người bơi được vào bờ, một người được người dân xã Đại Cường (bên kia sông) phát hiện cứu sống, còn Nguyễn Đăng Duy mất tích.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đại An đã có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin về nạn nhân, lấy lời khai từ hai người đàn ông đi cùng, báo cáo lên cấp trên và tiến hành tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Hiện tại, hai người đàn ông sức khỏe đã ổn định. Lực lượng chức năng đang huy động lực lượng tìm kiếm tung tích người mất tích.

Theo Chủ tịch xã Đại An, đến khoảng 16h15 ngày 9/5, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Công Bính