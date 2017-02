Thuê 5 xe tải trộm cả… căn nhà thép

Bình Thuận:

Trong hai ngày 2 và 3/2, toàn bộ sân khấu, nhà bạt và gian hàng Hội chợ Xuân rộng 8.500m2 ở Quãng trường Nguyễn Tất Thanh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã bị trộm sạch. Các đối tượng thuê 5 xe tải loại 15 tấn chở toàn bộ số khung sắt thép về TPHCM... bán ve chai.

Hiện trường vụ việc

Khu vực tổ chức Hội chợ Xuân

Chiều 4/2, Công an thành phố Phan Thiết cho biết đã tạm giữ đối tượng Huỳnh Văn Út (ngụ huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) để làm rõ hành vi trộm tài sản của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nguyễn Bình (trụ sở tại quận 9, TPHCM).

Theo cơ quan công an, một số tài sản đã được thu hồi, số khác được đối tượng Út đưa về TPHCM bán đã bị công an niêm phong, chờ xử lý. Hiện công an vẫn đang làm rõ số tài sản thất thoát.

Những khung thép lớn bị tên trộm dùng xe tải chở vào TPHCM bán ve chai

Theo trình bày của ông Nguyễn Ích Bình - Giám đốc Công ty Nguyễn Bình, công ty của ông chuyên cung cấp hệ thống nhà bạt phục vụ các lễ hội, hội chợ triển lãm. Đối với địa bàn Bình Thuận, công ty đã 5 năm tổ chức hội chợ Xuân và các sự kiện lớn tại đây mà chưa bao giờ xảy ra mất mát.

Trước khi về quê đón Tết Đinh Dậu, ông Bình có nhờ lực lượng bảo vệ trông coi. Đến 16h30 ngày 3/2, một người quen của ông Bình báo cho ông biết toàn bộ trang thiết bị gian hàng bị thu dọn đưa lên xe tải nên ông Bình báo công an. Ông Bình cũng cho biết, đối tượng Út mới xin vào công ty của ông làm việc được 40 ngày.

Thông qua biển số xe mà người quen cung cấp, ông Bình đã liên hệ với tài xế và báo với công an TPHCM để tìm tài sản bị mất. Được biết, toàn bộ gian hàng và trang thiết bị bị mất nặng gần 40 tấn, trị giá khoảng 9,6 tỷ đồng.

Vụ việc đang được công an TP Phan Thiết điều tra làm rõ.

Trúc Hà