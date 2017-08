Thanh niên say rượu ngủ trong bụi chuối, dân báo công an vì tưởng tai nạn

Hà Nội:

Sáng 18/8, người dân đi làm qua khu vực giao giữa khu đô thị Nam An Khánh với thôn An Thọ (xã An Khánh, Hoài Đức) phát hiện một chiếc xe máy Honda Wave đổ vào bụi cây cạnh mương nước. Cây cỏ xung quanh dập nát, trên thân xe còn vương một chiếc dép.

Chiếc xe máy được phát hiện ở bụi cây gần mương nước.

Kiểm tra kỹ, mọi người còn phát hiện một chiếc ví bên trong có giấy tờ tùy thân mang tên một thanh niên 19 tuổi, quê Nam Định; số tiền hơn 1 triệu đồng và một chiếc điện thoại iPhone rơi gần đó.

Nghi ngờ đây là hiện trường một vụ tai nạn giao thông, người dân đã gọi báo công an.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường đã cùng người dân tìm kiếm xung quanh, mò tìm cả dưới mương nước nhưng không thấy tung tích nạn nhân.

Hồi lâu sau, mọi người vô cùng bất ngờ khi thấy một nam thanh niên lò dò chui từ trong bụi chuối ra, nhận là chủ nhân chiếc xe và số tài sản trên.

Anh này cho biết, do say rượu nên sau khi loạng choạng lao xuống bụi cây, anh đã chui vào bụi chuối rồi nằm ngủ luôn.

Ví và điện thoại của nạn nhân rơi ở hiện trường.

Xác nhận vụ việc trên, ông Hoàng Văn Hùng - Trưởng Công an xã An Khánh - cho biết, thanh niên trong vụ việc được xác định là V.V.P. (19 tuổi, trú tại huyện Giao Thủy, Nam Định), công nhân một công trình xây dựng trên địa bàn.

Anh này chỉ bị xây xát nhẹ sau vụ tai nạn.

Theo ông Hùng, làm việc với công an, anh P. cho biết, khoảng 3h sáng nay, 18/8, sau khi uống rượu say, trên đường đi về, anh này loạng choạng lao xuống bụi cây.

Do buồn ngủ nên anh P. đã chui luôn vào bụi chuối gần đó rồi đánh một giấc ngon lành.

Tại trụ sở Công an xã An Khánh, anh P. đã được công an bàn giao lại toàn bộ tài sản.

Tiến Nguyên