Siêu thị, trường học bịt kín cửa thoát hiểm, khi cháy dân chung cư chạy đi đâu?

Hà Nội:

Theo phản ánh của nhiều hộ dân sinh sống tại chung cư trên, 2 vị trí cửa thoát hiểm tầng 1 tại tòa A và C của chung cư T&T Riverview bị “nằm gọn” trong khuôn viên của siêu thị và trường mầm non. Khi không hoạt động, chủ siêu thị và trường mầm non sẽ khóa cửa ra vào, thậm chí có thời điểm 2 cửa thoát hiểm còn bị khóa hoặc buộc lại; do đó, nếu có sự cố cháy nổ ở các tầng trên hay dưới tầng hầm thì cư dân sẽ rất khó thoát ra ngoài từ vị trí 2 cửa thoát hiểm nói trên.

Hà Nội: Siêu thị, trường mầm non bịt kín cửa thoát hiểm chung cư

Anh Công dẫn phóng viên đi từ tầng 2 xuống lối thoát hiểm qua siêu thị ở tầng 1.

Hai vị trí cửa thoát hiểm tại tầng 1 tòa A và C của chung cư T&T Riverview nằm gọn trong siêu thị và trường mầm non - tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi có sự cố cháy nổ vì cư dân rất khó thoát được ra ngoài.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Hưng – một cư dân sinh sống ở chung cư trên cho biết: “Thời điểm nhà tôi dọn về đây ở là tháng 9/2017, lúc đó chưa có siêu thị và trường mầm non nên chúng tôi vẫn đi lại qua vị trí hai cửa thoát hiểm ở tầng 1 của tòa A và C bình thường. Nhưng sau đó, chủ đầu tư đã cho các đơn vị thuê diện tích ở khu vực vị trí hai cửa thoát hiểm này để làm siêu thị và trường mầm non, nên cửa thoát hiểm mới bị bịt kín như vậy”.

Cũng theo ông Hưng, trước những bất cập nói trên, cư dân đã gặp Ban quản lý của tòa nhà đề nghị tổ chức một cuộc họp đối thoại công khai giữa đại diện chủ đầu tư và cư dân để giải đáp những thắc mắc nhưng không được đáp ứng.

Để chứng minh những nội dung phản ánh của cư dân nói trên là có thật, sáng 17/4, anh Nguyễn Minh Công (cư dân sống tại chung cư T&T Riverview) đã dẫn chúng tôi đi xem thực tế tại 2 vị trí cửa thoát hiểm của tòa A và C, thì đúng là 2 vị trí cửa thoát hiểm này nằm gọn trong siêu thị và trường mầm non.

Theo ghi nhận thực tế, vị trí cửa thoát hiểm nằm trong siêu thị (tầng 1 của tòa A), nếu có sự cố cháy nổ ở tầng hầm để xe mà người dân muốn chạy lên lối thoát hiểm này sẽ vướng siêu thị, hoặc nếu có cháy ở các tầng trên cư dân chạy xuống theo lối thoát hiểm này cũng vướng siêu thị. Ngoài ra, trong siêu thị có chứa rất nhiều đồ vật, hàng hóa dễ cháy – tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xảy ra sự cố cháy nổ.

Trước đó, khi cư dân chưa phản ánh mạnh mẽ, cửa thoát hiểm ở tầng 1 trong siêu thị đã bị khóa lại. (Ảnh do anh Công cung cấp).

Sau đó, khóa cửa thoát hiểm được mở ra, nhưng tai khóa vẫn còn. Cư dân đặt nghi vấn, khi ngừng hoạt động, nhất là vào ban đêm rất có thể chủ siêu thị sẽ khóa cánh cửa thoát hiểm này lại để bảo vệ tài sản.

Tương tự, vị trí cửa thoát hiểm tại tầng 1 của tòa C nằm trong khuôn viên của trường mầm non cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi có cháy nổ tương tự. Bên trong của trường mầm non ở vị trí gần cửa thoát hiểm có chứa nhiều đồ vật dễ cháy như những đồ chơi bằng nhựa, thảm lót sàn…

Ngoài vấn đề hai vị trí cửa thoát hiểm nói trên bị bịt kín, một số hộ dân ở chung cư T&T Riverview còn lo lắng tại vị trí tầng hầm để xe chủ đầu tư đã cho lắp đặt 6 cục nóng điều hòa, điều này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Cư dân lo lắng, 6 cục nóng điều hòa tại tầng hầm để xe này sẽ có nguy cơ gây cháy nổ.

“Bản chất cục nóng điều hòa sẽ sinh nhiệt rất lớn, mà dưới tầng hầm để xe có nhiều phương tiện có xăng bên trong sẽ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Tôi không rõ theo quy định họ làm như vậy có sai không, nhưng theo ghi nhận của tôi thì không thấy tầng hầm chung cư nào lắp cục nóng điều hòa như vậy” – anh Công nói.

Liên quan đến nội dung trên, sáng cùng ngày, chúng tôi đã làm việc với lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 8 (Cảnh sát PCCC TP Hà Nội). Sau khi tiếp nhận những thông tin phản ánh về vấn đề PCCC tại chung cư T&T Riverview, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 8 cho biết, sẽ bố trí thời gian thích hợp để mời phóng viên cùng đi thực tế để kiểm tra vấn đề công tác PCCC tại chung cư này.

Ngoài vấn đề bất cập về công tác PCCC, cư dân chung cư này cũng đang "vướng" nhiều bất bình với chủ đầu tư.

Nguyễn Dương