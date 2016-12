Theo ông Thuật, để chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tạo niềm tin phấn khởi và động lực mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương về việc tổ chức Tết năm 2017; tổ chức chu đáo cho nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc gắn với các hoạt động kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng (ngày 03/02/2017) bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn và triệt để tiết kiệm, thiết thực, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, thuần phong, mỹ tục, phong tục, tập quán của địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi... bảo đảm mỗi người, mỗi gia đình đều được đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm. Tết Đinh Dậu năm 2017, tỉnh Quảng Bình không bắn pháo hoa để chăm lo Tết cho người nghèo... (Ảnh Đặng Tài) Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương cần chăm lo Tết cho hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào bị thiệt hại do sự cố môi trường biển và lũ lụt, sớm khắc phục, ổn định đời sống nhân dân; hoàn thành việc đền bù, hỗ trợ cho người bị thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển; tuyệt đối không để tình trạng thiếu đói xảy ra trong dịp Tết; không tổ chức để các lãnh đạo tỉnh, huyện đi thăm, chúc Tết các địa phương; cấp dưới không chúc Tết cấp trên; không tổ chức đi chúc Tết, tặng quà lãnh đạo các cấp. Nghiêm cấm sử dụng tài sản, công quỹ từ ngân sách Nhà nước để "tiệc tùng", liên hoan, "quà cáp", "biếu xén" dưới mọi hình thức; nghiêm cấm việc lợi dụng để "biếu xén", đưa tặng quà với động cơ vụ lợi, không trong sáng; chấm dứt ngay tình trạng ăn uống "chè chén" xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội; nghiêm cấm sử dụng xe công để phục vụ các hoạt động cá nhân. Đặc biệt, tỉnh và các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết; dành thời gian và kinh phí để chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết, lễ hội... Đồng thời văn bản cũng giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đẩy mạnh biện pháp bình ổn thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết; xử lý nghiêm hành vi gian lận thương mại, đầu cơ tăng giá; triển khai thực hiện phương án bảo đảm an toàn mạng và an ninh thông tin, thông tin liên lạc thông suốt; cung cấp điện, nước ổn định và liên tục, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt trong suốt thời gian Tết… Năm 2016, tỉnh nghèo Quảng Bình phải gánh chịu hậu quả hết sức nặng nề từ sự cố môi trường biển xảy ra vào giữa tháng 4 và 2 trận lũ lớn gây ra vào tháng 10, con số thiệt hại lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Bởi vậy, tỉnh Quảng Bình không tổ chức bắn pháo hoa để lo tết cho người nghèo là một việc làm rất thiết thực. Đặng Tài