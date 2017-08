Phó trưởng Công an thị xã Tân Uyên đột ngột qua đời trên đường đi làm

Bình Dương:

Ngày 4/8, gia đình và Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, lãnh đạo Công an thị xã Tân Uyên… tổ chức lễ tang cho Trung tá Lê Thái Minh Châu (46 tuổi, quê huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Phó trưởng Công an thị xã Tân Uyên tại nhà riêng của Trung tá Châu ở khu dân cư Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Gia đình và Ban giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an TX Tân Uyên tổ chức lễ tang cho Trung tá Lê Thái Minh Châu.

Theo thông tin từ người thân, chiều ngày 3/8, ông Châu đang trên đường đến cơ quan là trụ sở Công an thị xã Tân Uyên để làm việc thì sức khỏe diễn biến bất thường.

Ngay lập tức Trung tá Châu được đưa vào Bệnh viện tỉnh Bình Dương cấp cứu, sau đó chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM tiếp tục cứu chữa.

Tuy nhiên, do diễn biến bệnh quá nhanh, Trung tá Châu đã không qua khỏi, tử vong vào khoảng 17h chiều cùng ngày.

Lễ truy điệu Trung tá Lê Thái Minh Châu được tổ chức vào sáng ngày 7/8, sau đó sẽ an táng tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Đăng Lê