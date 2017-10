Nữ bệnh nhân treo cổ tự vẫn trong bệnh viện

TPHCM:

Đến sáng nay (23/10), Đội CSĐT Tổng hợp Công an quận Thủ Đức đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, chuyển thi thể bà H.T.C. (72 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về nhà xác bệnh viện để tiếp tục khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong trước khi giao cho gia đình lo hậu sự.

Bệnh viện quận Thủ Đức, nơi phát hiện nữ bệnh nhân 72 tuổi tử vong trong thế treo cổ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h rạng sáng cùng ngày, một bệnh nhân nam điều trị tai bệnh viện quận Thủ Đức (phường Tam Phú, quận Thủ Đức) trong lúc đi ngang qua lầu 2, khoa Nội Tim mạch đã phát hiện bà C. treo cổ ở hành lang.

Vụ việc được trình báo lực lượng bảo vệ bệnh viện, Công an phường Tam Phú và qua kiểm tra, ghi nhận bà C. đã tử vong. Đội CSĐT Tổng hợp Công an quận Thủ Đức sau đó cũng đã đến để làm rõ.

Được biết, bà C. đang điều trị bệnh tại bệnh viện nói trên. Nhận định ban đầu, có thể do bức bách về bệnh tật cũng như buồn chuyện gia đình nên bà C. tự tìm đến cái chết. Tuy nhiên nguyên nhân vẫn đang được Công an quận Thủ Đức điều tra làm rõ.

Đăng Lê