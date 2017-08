Những vết nứt trong hầm Hải Vân không phải do nổ mìn

Ngày 12/8, một bạn đọc đã phản ánh đến báo Dân trí bày tỏ sự lo lắng trước việc xuất hiện những vết nứt dài khoảng 1km ở phía Nam hầm Hải Vân 1. Theo bạn đọc này, nguyên nhân có thể là do đang nổ mìn để xây dựng hầm Hải Vân 2 ngay bên cạnh.

Ông Đỗ Văn Nam, Giám đốc Ban quản lý dự án hầm Hải Vân (Công ty CP đầu tư Đèo Cả), cho biết, hầm đường bộ Hải Vân được thiết kế và thi công theo công nghệ đào hầm hiện đại của Áo, trong đó sử dụng khả năng tự ổn định của cấu trúc đất đá sau khi đào, gia cố làm cấu trúc chịu lực chính của hầm.

Phần bê tông vỏ hầm không đảm bảo chức năng chịu lực. Việc xuất hiện các vết nứt trên vỏ hầm Hải Vân đã được phát hiện ngay từ khi hầm đưa vào khai thác (tháng 6/2005) và được các cơ quan quản lý ngành giao thông vận tải và đơn vị trực tiếp vận hành (Công ty Hamadeco) thường xuyên theo dõi, báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Cuối năm 2015, Hội đồng nghiệm thu kết quả kiểm tra, quan trắc đánh giá toàn bộ kết cấu hầm chính sau 8 năm hoạt động do Cục quản lý đường bộ 3 (Tổng cục đường bộ Việt Nam) chủ trì đã kết luận, nguyên nhân các vết nứt này là co ngót của bê tông, tác động của thay đổi nhiệt độ môi trường và tình trạng nứt của hầm Hải Vân vẫn đảm bảo an toàn cho giao thông trong hầm.

Đơn vị khai thác, quản lý hầm đường bộ Hải Vân khẳng định, những vết nứt trên vỏ bê tông phía Nam hầm Hải Vân 1 không phải do nổ mìn thi công mở rộng hầm đường bộ Hải Vân 2

Cũng theo ông Nam, sau khi tiếp nhận quản lý, khai thác hầm Hải Vân vào tháng 11/2015, Công ty CP đầu tư Đèo Cả đã thuê Công ty tư vấn Alpin Technick (Đức), khảo sát toàn diện hiện trạng nứt vỏ hầm bằng công nghệ quét hình ảnh ATIS Viewer thực hiện khảo sát, đánh giá chi tiết các vết nứt có nguy cơ ảnh hưởng tới an toàn của công trình cần khắc phục.

Kết quả khảo sát và đánh giá theo tiêu chuẩn của Đức, đơn vị tư vấn, nhận xét hầu hết các vết nứt đều nằm trong giới hạn an toàn. Một số vết nứt có ảnh hưởng đến mỹ quan vòm hầm (chiếm tỷ trọng 2,5%) và đã tiến hành sửa chữa theo hồ sơ được Bộ GTVT thẩm định.

Tháng 12/2016, chủ đầu tư bắt đầu triển khai thi công mở rộng hầm đường bộ Hải Vân 2.

Từ tháng 3/2017, khi thi công vào lớp đá cứng, nhà thầu tiến hành nổ mìn bằng biện pháp vi sai theo tiêu chuẩn Nhật Bản và quy chuẩn Việt Nam tại phía Bắc hầm Hải Vân với tần suất 1 lần/ngày vào khung giờ đóng hầm theo quy định. Đồng thời, Hội Kỹ thuật nổ mìn Việt Nam đã thực hiện việc đo quan trắc dao động định kỳ tại các vị trí trong hầm khi thi công nổ mìn.

Kết quả cho thấy, sau khi giám sát chấn động nổ mìn của các đợt nổ mìn đến nay thì không có trường hợp nào vượt quy định và không có hiện tượng kết cấu vỏ hầm Hải Vân và các công trình khác trong hầm bị hư hại.

“Hiện dự án mở rộng hầm Hải Vân 2 đã được phép thực hiện nổ mìn thí điểm lần 2 trong ngày. Đến nay, các đợt nổ mìn đang được thực hiện tại phía Bắc hầm Hải Vân 2 và chưa tiến hành thi công nổ mìn phía Nam hầm. Do đó không có việc ảnh hưởng bởi nổ mìn đến các vết nứt vỏ hầm tập trung chủ yếu tại phía Nam hầm Hải Vân”, ông Nam khẳng định.

