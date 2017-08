Người đàn ông Hàn Quốc chết trong tư thế treo cổ trên đường phố Hải Phòng

Tin từ Công an quận Hải An trưa nay (10/8) cho biết, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng xác minh nguyên nhân cái chết của ông Choi Sang Jil (quốc tịch Hàn Quốc, người thuê trọ tại một ngôi nhà trên đường Văn Cao, quận Hải An, TP Hải Phòng).

Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, một số người dân sinh sống gần ngôi nhà đã tá hỏa khi phát hiện một người đàn ông mặc áo phông xanh, quần lửng, đi giày thể thao chết trong tư thế treo cổ trên cành cây phượng vỹ ngay trước cửa nhà.

Người đàn ông đã tử vong được xác định là ông Choi Sang Jil.

Thông tin vụ việc ngay lập tức được cấp báo đến cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, tiến hành khám nghiệm điều tra nguyên nhân.

Theo một số người dân, ngôi nhà trên đường Văn Cao được ông Choi Sang Jil cùng một người bạn cũng mang quốc tịch Hàn Quốc thuê để chuẩn bị mở nhà hàng. Tối ngày 9/8, nhiều người thấy ông Choi Sang Jil vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn gọi điện cho người vợ (quốc tịch Việt Nam) để trò chuyện. Đến sáng 10/8 thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

An Nhiên