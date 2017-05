Người đàn ông chết dưới hố công trình, bị xe máy đè lên

Bình Dương:

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường.

Chiều 12/5, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An cho biết, đơn vị này đang làm rõ vụ người đàn ông chết dưới hố công trình thi công cây xăng ở giao lộ Lê Thị Trung – Mỹ Phước Tân Vạn (thuộc khu phố 1A, phường An Phú, thị xã Thuận An). Danh tính nạn nhân được xác định là ông Võ Văn N. (SN 1957, ngụ thị xã Tân Uyên).

Trước đó, sáng cùng ngày, nhóm công nhân đến làm việc tại công trình trên thì bàng hoàng phát hiện ông N. nằm chết dưới hố sâu khoảng 2m, trên người bị chiếc xe máy đè lên. Mọi người lập tức trình báo Công an địa phương.

Sau đó, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An đã có mặt khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân đi khám nghiệm tử thi.

Người thân của nạn nhân cho biết, ngày thường ông N. là bảo vệ coi kho vật tư cho công trình xây dựng nơi xảy ra vụ việc.

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Trung Kiên