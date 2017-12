Người dân nô nức xuống phố đón năm mới 2018

Hàng ngàn người dân nô nức xuống phố đón năm mới

Bình Định:

Hàng ngàn người dân nô nức về Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn, Bình Định) dự chương trình Đại nhạc hội TMS Countdown Party - Quy Nhon 2018 - Lễ hội đếm ngược chào năm mới 2018 lớn nhất đầu tiên tại TP Quy Nhơn và chào đón năm mới 2018.

Lễ hội đếm ngược chào năm mới 2018 là nhạc hội có nhiều tiết mục biểu diễn công phu và hoành tráng, đặc biệt tôn vinh nét đẹp văn hóa lịch sử của miền đất võ Bình Định.

Đặc biệt, vào khoảnh khắc đếm ngược được mong đợi nhất, khán giả sẽ vô cùng phấn khích chiêm ngưỡng màn pháo hoa nghệ thuật lung linh, rực rỡ lần đầu tiên xuất hiện tại Quy Nhơn, mang đến những cảm xúc thăng hoa bất tận cho khán giả yêu mến âm nhạc ngay giữa thời khắc chuyển giao năm cũ và bước sang năm mới 2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại đêm đại nhạc hội chào đón năm mới 2018.

Ghi nhận của PV Dân trí tối 31/12, dù 20h30’ lễ hội đếm ngược chào đón năm 2018 mới chính thức diễn ra. Tuy nhiên, khoảng 19h, hàng ngàn người dân và du khách đã nô nức đổ về trung tâm Quảng trường Nguyễn Tất Thành để dự đêm nhạc hội.

Chương trình mở màn với tiết mục múa trống Hào khí Tây Sơn với sự tham gia biểu diễn của gần 100 nghệ sỹ, võ sỹ, vũ công chuyên nghiệp vô cùng sống động, độc đáo mang âm hưởng hùng tráng, tôn vinh nét đẹp văn hóa của quê hương Bình Định.

Hàng vạn người dân và du khách xuống đường chào đón năm mới tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Rất đông người dân ngồi bên dưới tượng đài Cha con Bác Hồ để xem đêm nhạc hội lớn nhất miền Trung chào đón năm mới.

Nhiều gia đình xuống phố đón chào năm mới 2018 và chụp hình lưu niệm

Đêm nhạc thành công có sự góp mặt không nhỏ của khán giả

Các tiết mục nghệ thuật này tạo nên một không gian vang vọng hồn thiêng sông núi, đậm chất lịch sử và những bản sắc riêng của đất võ trời văn - niềm tự hào của những người con Bình Định. Tất cả hòa quyện và tạo nên một đại nhạc hội TMS Countdown Party - Quy Nhon 2018 mang âm hưởng hào hùng lan tỏa đến khán giả tham dự.

Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nhóm nhạc hàng đầu Việt Nam

Hội An: Càng về khuya, du khách kéo về phố cổ mỗi lúc một đông thêm. Du khách trong và ngoài nước phấn khởi với không khí đón năm mới ở phố cổ Hội An. Du khách tên Hương An đến từ Hà Nội cho biết, chị đưa cả gia đình vào Hội An đón năm mới để cảm nhận không khí ở đây khác nơi khác như thế nào.

“Tôi thấy Hội An thật thú vị. Năm nay gia đình mình đón năm mới ở Hội An để tìm cảm giác mới. Phố cổ Hội An tối nay đông quá, mọi người ai cũng hào hứng chuẩn bị đón năm mới”, chị An chia sẻ.

Du khách trong và ngoài nước ở phố cổ Hội An chuẩn bị đón năm mới

Khoảng 20h45, một cơn mưa nhỏ bất ngờ đổ xuống Hội An nhưng vẫn không ngăn dòng người vui chơi, chuẩn bị đón năm mới. Các nhà hàng quán ăn trong phố cổ cũng chật kín du khách.

Quán ăn ở Hội An đông nghẹt du khách

Trong đêm giao thừa ở phố cổ Hội An, nhiều hoạt động chào đón năm mới 2018 diễn ra. Một trong những điểm nhấn của chương trình là đại tiệc mừng năm mới, tái hiện hình ảnh phố cổ Hội An đầu thế kỷ 20 vào thời khắc giao thừa.

Đường phố rất đông người dân đón năm mới

Chào đón năm mới 2018, thành phố Hội An còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí mang đậm nét văn hóa địa phương như biểu diễn nghệ thuật dân gian và dịch vụ ẩm thực hằng đêm, trưng bày ảnh đẹp “Du lịch Quảng Nam” năm 2017, liên hoan “Bước nhảy mùa Xuân”, giao lưu các ban nhạc Hội An, trình diễn nghệ thuật, nhảy dân vũ, Flashmob, khiêu vũ và hóa trang đường phố...

Người dân Hội An nói về năm mới

“Đêm nay tại sân khấu vườn tượng An Hội, điều không thể khác đó là làm thế nào để chúng ta thỏa mãn được cho du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài mà ăn tết Tây họ cảm giác như đang ăn tết tại quê nhà, ông Võ Phùng - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Hội An cho biết.

Nghệ An: Người dân phố phường tại TP Vinh, Nghệ An đã dựng rạp, đốt lửa trại để đón thời khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại địa bàn khối Mỹ Thành, Trung Nghĩa (phường Đông Vĩnh, TP Vinh) hàng trăm người dân hân hoan đón chào năm mới bằng cách đốt lửa trại, dựng rạp ... để đón năm mới 2018.

Ngay từ chập tối, người dân khối Mỹ Thành với hàng trăm người dân đã tổ chức quay lợn, rau, hoa quả và ít rượu cần kèm theo đó là bày những bàn tiệc, âm thanh ánh sáng, nhạc sống để chào đón năm mới. Người dân nơi đây cho biết, đây không phải là lần đầu tiên vào dịp đón năm mới Tết dương lịch (Tết Tây) họ mới tổ chức, những năm trước đó cũng được tổ chức nhưng quy mô nhỏ.

Người dân khối Mỹ Thành dựng rạp, đốt lửa trại ăn mừng năm mới (Ảnh: Nguyễn Duy)

"Năm nay bà con mỗi người góp 100-200 ngàn đồng để mua hoa quả, bình rượu cần và đốt lửa trại ăn mừng năm mới với mong ước một năm bình yên, cuộc sống gặp nhiều may mắn hơn. Đặc biệt, đám thanh niên làng cũng không đi xa chơi mà mọi người đều quy tụ về một điểm để đón giao thừa. Đây là thời khắc quan trọng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới nên mỗi người cần xích lại gần nhau hơn, tình cảm hơn với mong ước một năm bà con lối xóm sống hòa thuận, thương yêu nhau hơn...", chị Nguyễn Thị Quyển chia sẻ.

Cùng chung không khí đón giao thừa tại khối Trung Nghĩa, hàng trăm người dân cũng đốt lửa trại, dựng rạp năm mừng năm mới 2018....

Doãn Công - Công Bính - Nguyễn Phê