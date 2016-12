Người dân háo hức đổ về tuyến phố trung tâm đón Noel

Người dân Hà Nội đổ về các tuyến phố cổ đón Noel

Hà Nội:

Theo ghi nhận của PV Dân trí, thời tiết lúc tối nay (Khoảng 19h00, ngày 24/12) tại Thủ đô Hà Nội rất thuận lợi cho người dân xuống phố đón Noel. Chính vì vậy, ngay từ sớm, dòng người đã đổ về các nhà thờ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội khá đông.

Tại khu vực Nhà thờ Lớn (phố Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã rất đông người. Các tuyến phố dẫn vào Nhà thờ Lớn như phố Nhà Chung, Nhà Thờ, Lý Quốc Sư, Ấu Triệu… đã được lực lượng chức năng cấm phương tiện di chuyển và các con đường này trở thành phố đi bộ. Theo quan sát, dòng người di chuyển tại các con phố trên có đông nhưng rất trật tự, không lộn xộn như những năm trước.

Ngoài ra, khu vực Nhà thờ Hàm Long (phố Hàm Long, quận Hoàn Kiếm) lượng người đổ về đây đón đêm Giáng sinh cũng khá đông. Tuyến phố Hàm Long ngay từ sớm cũng trở lên khá nhộn nhịp.

PV Dân trí đã ghi nhận lại hình ảnh người dân đổ về khu trung tâm để chào đón Noel, khu vực các phố quanh Nhà thờ Lớn đã nhộn nhịp từ khá sớm.

Từ hơn 19h, rất đông người dân đã đổ về chật kín khu vực Nhà thờ Lớn.

Hang đá bên trong khuân viên Nhà thờ Lớn mô tả thời khắc Chúa giáng sinh.

Bên trong khuân viên Nhà thờ Lớn, các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên hồ Gươm cũng đông nghịt người. Thời tiết Hà Nội đêm Noel tạnh ráo, mát mẻ.

Một gia đình chụp ảnh lưu niệm trước Nhà thờ Lớn.

Lượng người đổ về khu vực không gian đi bộ quanh hồ Gươm mỗi lúc một đông. Hình ảnh biển người trên đường Đinh Tiên Hoàng lúc 20h.

Nhóm bạn trẻ chụp ảnh selfie, lưu lại không khi đêm Giáng sinh.

Bé gái được cha mẹ cho đi chơi đêm Noel.

TP.HCM:

Theo ghi nhận của PV Dân trí, khoảng 18h tối 24/12, người dân khắp nơi bắt đầu đổ về khu vực trung tâm thành phố để vui chơi, thưởng thức không khí Giáng sinh.

Các tòa nhà, trung tâm thương mại nằm trên trục đường Đồng Khởi, Lê Duẩn, Hai Bà Trưng…. được trang hoàng lộng lẫy với ánh sáng lung linh. Riêng tòa nhà Diamond Plaza trở thành địa chỉ quen thuộc, được rất nhiều người dân lựa chọn để vui chơi, chụp hình.

Người dân đổ về khu vực trung tâm quận 1 tối 24/12

Khá nhiều em nhỏ trong trang phục ông già Noel hay Công chúa Tuyết tỏ ra háo hức khi được bố mẹ dắt tay cùng xuống phố.

Trong khi đó, tại các nhà thờ lớn, xóm đạo ở quận 8, Tân Bình, Thủ Đức… dòng người đổ về các khu vực này để làm lễ khiến các tuyến đường xung quanh kẹt cứng.

Để đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường tại trung tâm thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vui chơi đón lễ Giáng sinh, lực lượng cảnh sát giao thông TPHCM cũng cho biết đã duy trì 100% quân số để phân luồng, điều hòa giao thông tại các khu vực trọng điểm, phức tạp.

Rất đông người dân tập trung trước tòa nhà Diamond Plaza để chụp ảnh, vui chơi Noel

Một em bé được bố chở đi chơi Noel

2 em bé trong trang phục ông già Noel

CSGT làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên đường Lê Duẩn

Xóm đạo quận 8 trang trí rực rỡ đón Giáng sinh

Các hang đá và mô hình tuyết trở thành nơi chụp ảnh lý tưởng cho các em nhỏ

Nghi thức làm lễ trong Thánh đường Bình An Thượng (quận 8)

Đường Phạm Thể Hiển (quận 8) bắt đầu xảy ra ùn ứ

Đà Nẵng: Người dân đón Giáng sinh dưới mưa

Lễ kỷ niệm chúa Giáng sinh tại nhà thờ Hòa Mỹ (TP Đà Nẵng)

Tại Đà Nẵng, cả ngày có mưa to, đến chiều tối thì mới tạnh. Tuy nhiên, đến khoảng 19h, trời bắt đầu mưa phùn trở lại. Mặc dù vậy, nhưng vẫn không ngăn được dòng người đổ về các nhà thờ, các trung tâm thương mại để vui chơi và đón Giáng sinh. Ngay từ đầu giờ tối, lượng người đổ về đây đã rất đông.

Những nhà thờ tổ chức làm lễ ở ngoài trời như nhà thờ Hòa Khánh thì mọi người phải mặc áo, dùng ô.

Tại nhà thờ, các tuyến phố, trung tâm thương mại đều được trang trí rất đẹp. Mọi người ai ai cũng tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp của mùa Giáng sinh bên ông già Noel, cây thông, hang đá…

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an giao thông cũng đã có mặt tại các tuyến đường trước nhà thờ, những tuyến đường trung tâm thành phố để phân luồng giao thông.

Bên trong nhà thờ, khoảng 19h30, nghi lễ kỷ niệm chúa Giáng sinh 2016 bắt đầu.

Mặc dù trời mưa nhưng người dân vẫn đổ về các nhà thờ để đón Giáng sinh

Do trời mưa nên tại nhà thờ Hòa Khánh, mọi người phải mặc áo mưa, che ô để dự lễ

Nhà thờ Hòa Mỹ lung linh đêm Giáng sinh

Rất đông người dân đã tập trung về nhà thờ Hòa Mỹ để đón Giáng sinh

Các em nhỏ chuẩn bị vào làm lễ

Quảng trị:

Dù tiết trời không mấy thuận lợi do mưa phùn, khí hậu se lạnh vẫn không ngăn được bước chân của người dân tìm về các nhà thờ để hành lễ và chờ đón thời khắc chúa giáng sinh. Không khí Noel năm nay vẫn nhộn nhịp, vui tươi giống mọi năm. Bởi đây là dịp để mọi người chúc nhau một năm mới hạnh phúc, an lành và gặp nhiều may mắn.

Các nhà thờ được trang trí rực rỡ để đón giáng sinh

Tại nhà thờ ở trung tâm TP Đông Hà, hàng trăm người dân tập trung tại hội trường để hành lễ cầu nguyện. Phía bên ngoài, rất đông các bạn trẻ tụm lại chụp ảnh bên những cây thông noel, được trang trí rất rực rỡ và bắt mắt.

Người dân tập trung bên trong nhà thờ để cầu nguyện (Ảnh: Đăng Đức)

Các đoạn đường trước nhà thờ chật kín xe cộ. Nhiều gia đình vẫn “đội mưa” đưa con nhỏ đi chơi Noel.

Trời mưa nhưng mọi người vẫn đổ ra đường để đi chơi dịp Noel

Cần Thơ:

Khoảng 19h00, các tuyến đường đã chật kín người và phương tiện đổ dồn về trung tâm thành phố, các nhà thờ. Trên các tuyến đường lớn vào trung tâm như: 30 tháng 4, Đại lộ Hòa Bình, 3 tháng 2… rất đông xe cộ nối đuôi nhau. Cơ quan công an phải điều lực lượng cảnh sát giao thông túc trực tại các giao lộ để điều tiết giao thông.

Tại nhà thờ An Thạnh, An Hòa, Chánh Tòa… rất đông bà con giáo dân đến vui chơi, chụp ảnh, xem các tiết mục văn nghệ… Các khu vui chơi, mua sắm cũng tổ chức chương trình văn nghệ, có ông già Nô - en phát quà cho các cháu thiếu nhi trong dịp Giáng sinh.

Tại tỉnh Vĩnh Long cũng có rất đông người dân đến các nhà thờ, trung tâm mua sắm để đòn Giáng sinh.

Một số hình ảnh Dân trí ghi nhận tại Vĩnh Long, TP Cần Thơ tối 24/12.

Các nhà thờ tại TP Cần Thơ được trang hoàng lộng lẫy đón Giáng sinh

Đường phố rất đông người đi dự lễ Giáng sinh

Rất đông người tập trung tại trung tâm thương mại Vincom mừng Giáng sinh

21h30, tại giáo xứ Đồng Xoài, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, hàng ngàn người dân đổ về làm lễ đêm Giáng Sinh. Ông già Noel có hơn 12m, làm hết 65 mét vải.

Quảng Bình:

Theo ghi nhận của PV Dân trí, đến tối ngày 24/12, mọi công tác chuẩn bị chào đón lễ Giáng sinh ở các địa phương ở Quảng Bình đã hoàn tất. Trong tiết trời se lạnh và không mưa, bà con giáo dân đang hân hoan chào đón một mùa lễ Giáng sinh, chào đón năm mới an lành, ấm áp. Tại TP Đồng Hới, Giáo xứ Tam Tòa là nơi được rất đông người dân lựa chọn để đón Giáng sinh, vui chơi chụp hình, không khí Noel ở đây đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Không khí Giáng sinh tại Quảng Bình

Người dân trang hoàng nhà cửa đón Giáng sinh

Dẫn theo con trai trong trang phục ông già Noel đến giáo xứ Tam Tòa để vui chơi, anh Nguyễn Văn Đại, trú tại TP Đồng Hới chia sẻ: “Cứ đến những ngày này, chúng tôi lại được sống trong không khí rộn ràng, cả nhà tôi đều cảm thấy phấn khởi, nhất là các cháu nhỏ rất thích thú, hôm nay tôi dẫn cháu đến đây để vui chơi, điều này cũng khiến chúng tôi thấy cuộc sống ấm áp hơn”.

Không chỉ tại TP Đồng Hới, ở nhiều địa phương khác tại Quảng Bình như Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn, Quảng Trạch..., không khí Giáng sinh cũng đang vô cùng nhộn nhịp, người dân trang hoàng nhà cửa bằng đèn nháy rực rỡ, đầy màu sắc. Mặc dù gặp nhiều khó khăn khi vừa phải trải qua hai trận lũ lớn, tuy nhiên không vì thế mà không khí Giáng sinh tại đây kém phần rộn ràng.

Nhà thờ Tam Tòa tại TP Đồng Hới thu hút được đông đảo người dân

“Trận lũ vừa qua đã khiến người dân chúng tôi thiệt hại nặng, nhưng bà con vẫn cố gắng để mừng ngày lễ, vẫn hướng về ngày Noel, chuẩn bị cho mùa Giáng sinh tốt đẹp để sang năm mới an lành, may mắn hơn”, một người dân tại xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa chia sẻ.

Những em nhỏ háo hức đón Giáng sinh

Bình Định: Noel giản đơn nhưng ấm áp ở vùng lũ

Từ đầu giờ tối, hàng ngàn người dân từ già đến trẻ kéo về các nhà thờ lớn trong thành phố để chuẩn bị đón Giáng sinh. Tại các Nhà thờ Lớn TP Quy Nhơn, dù người dân đến nhà thờ ít hơn năm ngoái nhưng không khí đêm Noel vẫn vô cùng ấm áp. Nhiều gia đình đưa con em xuống phố, các bạn trẻ nắm tay nhau đến nhà thờ nguyện cầu và đón Giáng sinh an lành.

Một số hình ảnh PV Dân trí, ghi lại đêm Noel tại vùng lũ Bình Định tối 24/12:

Khoảng 19h tối 24/12, đông đảo người dân và bà con giáo dân tập trung về Nhà thờ Quy Hiệp (trên đường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) để đón đêm Giáng sinh

Nhờ thờ Lớn TP Quy Nhơn dù ít người hơn năm ngoái nhưng không vì thế mà kém đi sự ấm áp trong đêm Noel

Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi đón lễ Giáng sinh

Nhiều bạn trẻ nắm tay nhau đi đón lễ Giáng sinh

Hội An: Người dân đội mưa lạnh đi chơi Noel

Do ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa lớn tại Hội An (Quảng Nam), tuy nhiên người dân và du khách vẫn "bất chấp" thời tiết, đội mưa đi chơi Noel.

Các khách sạn, nhà hàng… trang trí rực rỡ đón Giáng sinh

Tuy Hội An có mưa nhưng vẫn không cản trở được sự náo nhiệt của đêm Giáng sinh nơi đây. Mọi người đều tập trung đến các nhà thờ trong và ngoài thành phố, các điểm vui chơi giải trí… cũng thu hút đông đảo người dân và du khách.

Người dân vui chơi Noel ở Hội An

Dù trời mưa nhưng chị Trần Thị Minh (người dân Hội An) vẫn đội mưa đưa con đi nhà thờ làm lễ, chị chia sẻ: “Dù Hội An cả ngày nay mưa khá to nhưng vẫn không ngăn được dòng người náo nhiệt đến các nhà thờ dự lễ hay vui chơi. Cả năm mới có một lần, nên dù trời mưa nhưng tôi vẫn đưa con đi dự lễ và vui chơi Noel. Cháu nhà tôi háo hức lắm, chúng tôi đến nhà thờ để cầu mong một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành, năm mới may mắn, hạnh phúc”.

Hinh ảnh người dân và du khách ở Hội An đi chơi đêm Giáng sinh dưới trời mưa lạnh.

Dù mưa và lạnh cũng không cản được bước chân của nhiều người trong đêm Giáng sinh

Du khách nước ngoài cũng hào hứng đội mưa đi chơi Giáng sinh cùng người dân Hội An

Đưa con đi dạo chơi đêm Noel

Hà Nam:

Từ khoảng 19h00, hàng vạn người dân đổ dồn về đường Biên Hòa, khu vực nhà thờ lớn Phủ Lý, để vui chơi Noel. Giao thông qua đoạn này trở nên ách tắc, lực lượng CSGT, CSCĐ, ANTT phải liên tục nhắc nhở, tuần tra hú còi để nhắc nhở người tham gia giao thông.

Do lượng người đổ về mỗi lúc một đông khiến các tuyến đường như Nguyễn Văn Trỗi, Lê Công Thanh, Trường Chinh... xe cộ ken dày. Đặc biệt, tại đường Biên Hòa, lượng người đổ ra đường vui chơi đêm Noel quá đông nên các dịch vụ như: trông xe, bán nước, bán đồ ăn nhanh, đồ lưu niệm cũng “mọc lên như nấm”.

Càng về đêm dòng người đổ về các tuyến đường này càng đông khiến giao thông trở nên quá tải. Mặc dù tại mỗi ngã ba, ngã tư đều được bố trí lực lượng cảnh sát giao thông để điều tiết nhưng không xuể.

Nhà thờ là địa điểm nhiều người, cả giáo dân và lương dân, chọn đến vui chơi, thăm thú trong đêm Noel

Bóng bay là mặt hàng rất "đắt khách" vào mỗi dịp Noel, lễ tết...

