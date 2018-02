Ngư dân trắng tay vì gặp nạn trong chuyến biển cuối năm

Quảng Ngãi:

Ngư dân Võ Văn Nô - thuyền trưởng tàu cá QNg 90055 TS, cho biết, khoảng 9h ngày 9/2, 7 ngư dân trên tàu quyết định đánh phiên lưới cuối cùng rồi trở về đất liền đón Tết.

Khi các thuyền viên trên tàu đang chuẩn bị thả lưới thì bất ngờ khoang tàu bị phá nước và tàu chìm rất nhanh. Vị trí tàu chìm gần khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

“Tàu bị phá nước quá bất ngờ nên tôi chỉ kịp phát tín hiệu cấp cứu rồi 7 anh em thả thúng xuống biển để thoát thân. May mắn là tàu anh Nguyễn Cu đang đánh lưới gần đó đã kịp thời đến cứu mấy anh em. Tàu chìm khiến chúng tôi mất trắng 1 tỷ đồng", ngư dân Nô buồn bã nói.

Tàu cá QNg 90675 TS của ngư dân Nguyễn Cu đưa 7 ngư dân gặp nạn vào bờ

Gặp nạn trong chuyến biển cuối năm khiến 7 ngư dân trên tàu cá QNg 90055 TS mất Tết

Sau khi cứu được 7 ngư dân, tàu cá của thuyền trưởng Nguyễn Cu còn vớt được 110 tấm lưới đánh cá giúp thuyền trưởng Võ Văn Nô giảm bớt thiệt hại.

"Nghe tín hiệu cầu cứu, tôi liền huy động anh em mở máy hết công suất chạy đến khu vực tàu anh Nô gặp nạn. Đến nơi thì thấy tàu chìm hết rồi. May là 7 ngư dân trên tàu kịp lên thúng nên mọi người được đưa lên tàu an toàn. Đưa được mấy anh em lên tàu rồi, tôi quyết định chạy về đất liền luôn. Dù sao thì anh em an toàn là tốt rồi", thuyền trưởng Nguyễn Cu nói.

Trưa 11/2, 7 ngư dân gặp nạn đã về đất liền an toàn trên tàu cá QNg 90675 TS của ông Nguyễn Cu. Dù chịu thiệt hại nặng nề trên biển nhưng quan trọng nhất họ đã được về đất liền an toàn trên chuyến tàu mang hơi ấm tình người giữa biển khơi.

Quốc Triều