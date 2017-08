Mưa lớn kéo dài ở 2 thành phố lớn nhất nước

Hà Nội và TPHCM tiếp tục có mưa lớn.

Hiện nay, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ nên trong đêm qua (tính từ 19h ngày 16/8 đến 1h ngày 17/8) ở Bắc Bộ có mưa rào và giông diện rộng, có nơi mưa to như: Hòa Bình 33mm, Lào Cai 41mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 50mm, Hiệp Hòa (Bắc Giang) 47mm.

Dự báo: Trong ngày và đêm nay (17/8), do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển đến độ cao 5000m nên Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông.

Mưa lớn tập trung ở các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Bắc Giang (lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 60mm).

Các khu vực khác ở Bắc Bộ mưa phổ biến 10-30mm. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Trong ngày và đêm nay (17/8), ngày có mưa, mưa rào, đêm có lúc có mưa. Từ ngày mai (18/8), đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ kéo dài từ ngày 13-17/8 có xu hướng giảm nhanh.

Ở phía Nam, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh dần, nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 17/8-19/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Thời gian mưa lớn tập trung về chiều và tối.

Bản tin phát lúc 1h sáng 17/8 cho biết: Trong 6 giờ tới, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh Thanh Hóa, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Đăk Nông, đặc biệt tại các huyện: Thanh Hóa (nguy cơ cao): Mường Lát, Quan Hóa, Cẩm Thủy, Yên Định; Khánh Hòa (nguy cơ cao): huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn; Ninh Thuận (nguy cơ cao): huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Thuận, Thuận Bắc; Bình Thuận (nguy cơ cao): huyện Bắc Bình, Hàm Tân, Tánh Linh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Nguyễn Dương