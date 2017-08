Một cần thủ câu được cá thác lác nặng tới 7 kg

Quảng Nam:

Khoảng 16h ngày 9/8, anh Đỗ Ngọc Thọ (38 tuổi, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) cùng một số người bạn đi câu cá ở lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My) thì phát hiện cần bị lôi rất mạnh.

Con cá thác lác nặng tới 7kg mà anh Thọ câu được. (Ảnh CTV)

Biết có cá lớn mắc câu, anh Thọ dìu cho cá mệt rồi mới bắt.

Mất hơn mười phút anh mới đưa được lên con cá lên bờ. Anh Thọ cho biết, nhiều năm câu cá ở đây nhưng đây là lần đầu tiên bắt được con thác lác lớn như thế này.

Đưa cá về nhà, anh Thọ cân nặng gần 7 kg, chiều dài 65 cm, chiều rộng nơi lớn nhất trên 21 cm.

Anh Thọ cho hay, loại cá này người ta mua làm cảnh giá 10 triệu đồng nhưng anh không bán. Anh đưa cá về làm thịt chia cho người thân thưởng thức vì theo quan niệm của người đi câu, nếu bán cá thì lần sau sẽ không câu được con to hơn.

Công Bính