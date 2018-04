Land Cruiser "đè bẹp" Camry trên đường phố Hà Nội

Hiện trường vụ tai nạn xe Toyota Land Cruiser Prado TXL màu trắng đè lên chiếc xe Camry đen (Ảnh: Dung Tran).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h40 ngày 18/4, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Land Cruiser Prado TXL màu trắng lưu thông từ ngõ 200 đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội lên mặt đường.

Tuy nhiên khi vừa lên khỏi mặt đường, tài xế không kịp đánh lái đã lao xuống bên vệ đường, đè trúng xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry màu đen đang đỗ ở đây.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng xe ô tô Camry bị hư hỏng nặng phần đầu xe.

Phần đầu chiếc xe Camry đen bị hư hỏng. (Ảnh: Dung Tran).

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 18/4, trao đổi với PV Dân trí, anh Trần Dũng - một nhân chứng tại hiện trường cho biết, sự việc hi hữu trên xảy ra vào khoảng 15h40 cùng ngày.

“Vào thời điểm trên, chiếc xe Prado trắng đi từ ngõ 200 Âu Cơ lên dốc và mất lái nên đã lao xuống xe Camry đen đang đỗ trước cửa nhà 206, khiến xe Camry bị hư hỏng phần đầu. Rất may không có ai bị thương” – anh Dũng cho biết.

Lực lượng chức năng ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc (Ảnh: Dung Tran).

Cũng theo anh Dũng, ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Công an phường Quảng An và Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường để giải quyết. Tài xế xe Toyota Land Cruiser ngay sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Xe cứu hộ được mang tới để "giải cứu" 2 chiếc xe đè lên nhau. (Ảnh: Dung Tran).

Cũng trao đổi với PV chiều cùng ngày, lãnh đạo đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) xác nhận vụ việc và cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cho lực lượng xuống hiện trường để phân luồng và điều tiết giao thông, tránh ùn ứ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Trần Thanh