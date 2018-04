Lai dắt tàu câu mực cùng 48 ngư dân gặp nạn trên biển

Quảng Nam:

Trước đó, khoảng 16h ngày 17/4, tàu câu mực mang số hiệu QNa 90749TS, công suất 750CV, do ngư dân Huỳnh Quốc Việt (41 tuổi, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng 47 thuyền viên đang hoạt động cách Đông Bắc đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) trên 20 hải lý về phía Đông thì bị hỏng máy trong điều kiện gió to, sóng lớn.

Tàu BP43-1101 đang lai dắt tàu QNa 90749TS vào bờ

Sau khi nhận được tín hiệu cứu hộ cứu nạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã điều tàu BP 43-1101 cùng 9 cán bộ xuất bến tiến hành cứu hộ tàu QNa 90749TS.

Do gặp do sóng to, gió lớn, sau hơn 3 tiếng đồng hồ tổ chức tìm kiếm, tàu BP43-1101 đã nhận được tín hiệu cứu hộ tại tọa độ 150.24”.00E - 1080.55”366N và tiếp cận, chuyển dây tiến hành lai dắt tàu bị nạn.

Bộ đội Biên phòng thăm hỏi các thuyền viên trên tàu gặp nạn

Do thời tiết gió mạnh, sóng lớn nên tàu BP43-1101 đã lai dắt tàu QNa 90749TS về cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) lúc 22h cùng ngày. Đến 8h ngày 18/4, tàu BP43-1101 đã đưa 48 ngư dân và tàu QNa 90749TS cập cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành) an toàn.

C.Bính