Hoang mang phát hiện bể nước nghi bị đổ thuốc diệt cỏ vào

Thanh Hóa:

Ngày 19/4, ông Đồng Văn Nghĩa, Chủ tịch xã Đồng Tiến xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ bể nước của người dân bị đổ thuốc nghi là thuốc diệt cỏ. Chính quyền địa phương đã báo cáo cơ quan chức năng, đồng thời, Công an huyện Triệu Sơn đã vào cuộc truy tìm thủ phạm gây ra vụ việc nêu trên.

Bể nước của gia đình chị Tâm bị kẻ xấu đổ thuốc nghi là thuốc cỏ

“Trước mắt, chính quyền xã đã xuống khuyên chị Tâm không nên dùng nước bể để bảo đảm an toàn. Hiện tại gia đình chị Tâm vẫn dùng nước ở giếng khoan để giặt quần áo. Còn nước uống và nấu ăn chị sang nhà bà con hàng xóm xin”, ông Nghĩa thông tin.

Theo phản ánh của chị Đỗ Thị Tâm (SN 1977), trú tại thôn Đồng Vinh 2, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), khoảng 22h ngày 3/3, sau khi đi tập văn nghệ về, chị có mời các chị em trong tổ văn nghệ vào uống nước.

Tuy nhiên, khi cầm ca ra bể lấy nước rửa thì phát hiện nước bể có màu xanh lạ và có mùi hôi khó chịu, đổ ra ca sủi nhiều bọt. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Tâm đã báo cáo đến chính quyền địa phương.

Nhận được phản ánh của chị Tâm, công an xã Đồng Tiến đã đến xác minh. Qua xác minh công an phát hiện bể chứa nước của gia đình chị Tâm có kẻ xấu đổ một loại thuốc nghi là thuốc cỏ vào.

“Từ trước đến giờ tôi có mâu thuẫn với ai đâu mà họ lại tàn nhẫn đổ thuốc cỏ vào bể nước của nhà tôi. Cũng may mà hôm đó tôi còn phát hiện nếu không thì các chị em tập văn nghệ cũng gặp họa”, chị Tâm cho biết.

Được biết, chị Tâm sống với cô con gái, chồng chị đang đi xuất khẩu lao động, còn một người con đang học và làm việc tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Như Đình, Phó Trưởng công an xã Đồng Tiến, cho biết, sau khi nhận được phản ánh, công an xã đã cử lực lượng xuống hiện trường kiểm tra, lấy mẫu nước, đồng thời báo cáo lên công an huyện.

“Chúng tôi đã lấy nước trong bể đổ ra cỏ gần nhà, 30 phút sau đám cỏ chết cháy. Cũng trong thời điểm đó, một số người dân đã mang 2 con cá đến thử, sau vài phút hai con cá cũng chết”, ông Đình thông tin.

Vụ việc đang được các cơ quan công an đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

Trần Lê