Hai bà cháu ngã sông chết đuối

Vào khoảng 06h ngày 14/5, do bận công chuyện nên hai vợ chồng anh Lê Hữu Thiện, 26 tuổi và chị Dương Thị Thúy An, 27 tuổi, ngụ ấp Hòa Tân, xã Hòa Bình Thanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, đã gửi 2 đứa con mình cho bà cô là bà Đoàn Thị Phương 79 tuổi trông hộ.

Đến khoảng 8h, bà Phương lấy thau đồ đi lại bến sông nhà anh Thiện cách nhà bà chừng 150m để giặt đồ. Lúc này, 2 đứa cháu là Lê Ngọc Phúc Tâm, 8 tuổi và Lê Ngọc Phương Trà, 6 tuổi xin đi theo và ngồi trên bến sông.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm làm hai bà cháu bà Đoàn Thị Phương và cháu Lê Ngọc Phương Trà tử vong

Sau khi giặt đồ xong bà Phương kêu cháu Trà xuống để tắm. Sau khi tắm cho Trà xong, bà Phương bế cháu Trà lên bờ nhưng chẳng may bị trượt chân và ngã xuống sông.

Cháu Trà trôi về hướng xã Hòa Bình Thạnh, được người dân vớt lên, chở đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Đến khoảng 11h, người dân mò tìm được thi thể bà Phương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an huyện phối với các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ sự việc.

