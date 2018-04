Đêm nay miền Bắc đón không khí lạnh, nhiều nơi mưa giông

Ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc xuất hiện mưa giông. (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (23/4), rãnh áp thấp có trục vào khoảng 23-25 độ vĩ Bắc bị nén bởi khối không khí lạnh ở phía Bắc.

Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp bị nén bởi khối không khí lạnh từ đêm nay (23/4) ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông, từ ngày mai (24/4) ở Bắc Bộ (trong đó có tỉnh Phú Thọ) và các tỉnh bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có giông; từ chiều và tối mai ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông nhiều nơi, sau đó vùng mưa giông có khả năng mở rộng xuống khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Trong cơn giông có khả năng xuất hiện lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xoáy, mưa đá: cấp 1.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn 21-23 độ C, vùng núi 17-19 độ C. Phía tây Bắc Bộ phổ biến từ 21-23 độ C, vùng cao trong khoảng 16-18 độ C, một số khu vực núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai) khả năng giảm còn 14-16 độ C.

Nguyễn Dương