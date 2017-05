Để phiên dịch viên xả thải ra môi trường, doanh nghiệp bị phạt 133 triệu

UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty TNHH First Young Products Inc (KCN Đồng Văn I) vì có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an Hà Nam bắt quả tang Trần Văn Tưởng là phiên dịch của Yang Wen Long, Quản lý xưởng mạ của công ty, đang xả nước thải từ quá trình mạ kim loại, chưa qua xử lý ra cống chung của khu công nghiệp Đồng Văn.

Cơ quan Công an bắt quả tang công ty trách nhiệm hữu hạn First Young Products INC đang xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường (ảnh: Công an Hà Nam)