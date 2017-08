Đã tìm thấy 3 nữ sinh Bình Dương “mất tích”

Chiều 10/8, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Dân trí, anh Phạm Văn Sơn (ngụ Long An) cho biết đã đón được 2 người con và 1 người cháu về nhà sau 4 ngày mất tích.

Anh cho biết: “Khuya 9/8, tôi có nhận được điện thoại của một người dân ở thị trấn Chi Lăng (huyện Tịnh Biên, An Giang) về việc 3 cháu nhỏ cầu cứu vì hết tiền về nhà. Ngay lập tức tôi đã nói chuyện với 3 cháu để xác định sự an toàn và tức tốc lên đường xuống An Giang đón 3 cháu về”.

“Chúng tôi về đến quê nhà ở Long An khoảng 13h chiều nay (10/8). Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí và người dân đã quan tâm đến tôi và gia đình. Tôi cũng xin đính chính lại là 3 người con của tôi đi chơi chứ không phải bị mất tích như tôi thông báo trước đó", anh Sơn cho biết thêm.

Ba đứa trẻ đã về nhà an toàn sau 4 ngày trốn nhà đi chơi.

Cũng theo anh Sơn, ngày 6/8, 3 em được 1 người bạn nhắn tin rủ đi chơi. Vì ham chơi nên cả 3 em đã trốn gia đình và bán hết 3 điện thoại di động để mua vé xe và tiêu vặt.

Do về nhà không tìm thấy con, cháu nên anh Sơn đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng và các cơ quan truyền thông để tìm kiếm. Một số người dân địa phương cho biết, 3 em được một người đàn ông lạ mặt chở trên xe máy nên nhiều người nghĩ 3 em bị bắt cóc.

Trước đó, theo trình báo của anh Sơn, 2 người con và 1 người cháu của anh (đều đang học THCS) bỗng dưng mất tích vào khoảng 15h30 ngày 6/8. Địa điểm mất tích thuộc huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương).

Xuân Hinh