Cấm cán bộ quay phim, chụp hình các cuộc họp để đăng mạng xã hội

Đồng Nai:

Theo văn bản số 929/UBND-NC do Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Văn Hiền ký ban hành vào ngày 3/4, huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban của huyện và Chủ tịch UBND các xã quán triệt đến toàn thể các cán bộ, công chức, nhân viên nội dung văn bản này.

Cụ thể, huyện yêu cầu các cán bộ, công chức, nhân viên không được tự ý quay phim, chụp ảnh, ghi âm nội dung các cuộc họp, hội nghị do UBND huyện, các cơ quan, đơn vị của huyện tổ chức để đăng trên mạng xã hội khi chưa có sự kiểm duyệt, chấp thuận của đơn vị có thẩm quyền (trừ các đơn vị và cá nhân có chức năng được Ban Tổ chức Hội nghị, cuộc họp đồng ý cho tác nghiệp).

Văn bản do UBND huyện Thống Nhất đưa ra.

Theo nội dung công văn của UBND huyện Thống Nhất, lý do cấm là vì hiện nay, việc sử dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Viber ...) đã trở nên phổ biến, với ưu điểm là thông tin được lan truyền nhanh. Tuy nhiên, các thông tin trên các trạng mạng xã hội là các thông tin chưa được kiểm duyệt, có thông tin chưa đúng sự thật hoặc bóp méo sự thật (lấy hình ảnh này để minh họa cho bài viết khác ...). Các đối tượng xấu sẽ lấy những hình ảnh này trên mạng để cắt ghép, dàn dựng các video, hình ảnh không đúng sự thật, làm sai lệch nhận thức của nhân dân về Đảng, chính quyền và tình hình kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh của địa phương, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Chiều 11/4, một lãnh đạo xã thuộc huyện Thống Nhất xác nhận đơn vị này đã tiến hành triển khai văn bản trên đến các cán bộ công chức của xã.

Vĩnh Thủy