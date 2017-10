Bé 7 tháng bị bỏ rơi tại Hà Nội chính thức được bà ngoại đón về

Bà Hồng chính thức đón cháu bé về nhà vào trưa nay (23/10),

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Đinh Văn Thanh, Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2 cho biết, căn cứ vào phiếu kết quả phân tích ADN cho thấy, mẫu xét nghiệm ADN của bà Bùi Thị Hồng (SN 1957, ở TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, bà ngoại của cháu bé nói trên) trùng khớp với mẫu ADN của cháu bé, kết quả "có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ", lúc 11h45 ngày hôm nay 23/10, UBND phường Mỹ Đình 2 và Trung tâm bảo trợ xã hội số 3 (Hà Nội) đã chính thức bàn giao cho bé cho bà Bùi Thị Hồng.

Trước đó, chiều 7/10, anh Hoàng V.S. (SN 1983, ở Cao Lộc – Lạng Sơn) đã đến trụ sở Công an phường Mỹ Đình 2 nói là bố cháu bé nói trên và muốn xin đưa về nhà.

Sau khi kiểm tra các thủ tục hành chính, Công an phường Mỹ Đình 2 đã hướng dẫn anh S. mang các giấy tờ tùy thân đến Trung tâm bảo trợ xã hội 3 (Hà Nội) để làm thủ tục nhận lại cháu bé theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên quá trình làm thủ tục còn khúc mắc nên cháu bé chưa được bàn giao cho anh S.

Trung tá Thanh thông tin thêm, tại trụ sở Công an, anh S. cho biết, cũng không rõ tại sao vợ mình là chị Lương Thị Đ. (SN 1990) lại có hành động bỏ lại con ở nhà nghỉ như vậy. Được biết, cháu bé bị bỏ rơi nói trên tên là Hoàng Gia Hưng (SN 28/3/2017).

Như đã đưa tin, chiều 5/10, Công an phường Mỹ Đình 2 đã nhận được thông tin có một bé trai khoảng 7 tháng tuổi bị bỏ rơi ở một nhà nghỉ trên địa bàn phường này. Sau đó, đơn vị này đã đến tiếp nhận cháu bé từ nhà nghỉ. May mắn, thời điểm này một nữ Công an phường Mỹ Đình 2 đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ nên tạm thời đảm nhận việc chăm sóc cháu bé.

Đồng thời, Công an phường Mỹ Đình 2 đã báo cáo sự việc đến Đảng ủy, chính quyền địa phương và thông báo lên phương tiện thông tin đại chúng với mong muốn mẹ cháu bé nghĩ lại hoặc người thân của cháu bé đến nhận.

Sau hơn 1 ngày chờ đợi, Công an phường đã chính thức bàn giao cháu cho Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Nội nuôi dưỡng theo quy định để đảm bảo cho cháu có điều kiện được chăm sóc tốt nhất về sức khỏe.

Nguyễn Dương - Trần Thanh