Bắt nghi phạm chém hàng loạt con trâu chăn thả trong rừng

Thanh Hóa:

Ngày 1/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Quan Hóa đã khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi chém trâu xảy ra tại địa bàn bản Khó, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa.

Nhiều con trâu bị chém đứt gân chân không thể đi lại được

Trước đó, Công an huyện Quan Hóa nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc trên địa bàn bản Khó, xã Hồi Xuân xảy ra vụ hủy hoại tài sản nghiêm trọng. Thủ phạm đã dùng dao chém đứt gân hàng loạt con trâu. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quan Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ.

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, có 11 con trâu của 4 hộ dân ở xã Thành Lâm, huyện Bá Thước bị chém. Nguyên nhân trâu bị chém là do chăn thả trong rừng, không có người trông coi, đàn trâu này đã kéo vào phá hoại hoa màu của gia đình Hà Văn Chỉnh, ở bản Khó, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa. Do bức xúc vì bị đàn trâu phá hoại hoa màu, Chỉnh đã dùng dao đuổi chém đàn trâu. Trong số 11 con trâu bị chém, đa số đều bị chém vào chân, đứt gân không thể đi lại được.

Nghi phạm Hà Văn Chỉnh đã bị cơ quan Công an bắt giữ

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào ngày 26/4, đàn trâu của người thôn Đanh, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa chăn thả trong rừng, do đi lạc sang khu vực bản Khó, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa đã bị chém hàng loạt.

Trong số đó, nhiều con bị chém đứt gân chân không thể đi lại được, người dân buộc phải làm thịt bán mong vớt vát lại chút tài sản. Hiện, Công an huyện Quan Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Duy Tuyên