An ninh được thắt chặt trước giờ Tổng thống Donald Trump tới Hà Nội

Đây là lần đầu tiên vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Hà Nội thăm cấp Nhà nước từ ngày 11-12/11 (ảnh: Reuters)

Cách đây ít giờ đồng hồ, ông Donald Trump đã dự 2 phiên họp kín quan trọng cùng lãnh đạo các nền kinh tế APEC tại TP Đà Nẵng. Chuyên cơ của ông cất cánh rời thành phố Đà Nẵng đi Hà Nội lúc 16h.

An ninh tại sân bay Nội Bài và các tuyến đường đoàn sẽ đi qua được thắt chặt. Dọc đường đến sân bay Nội Bài và từ Nội Bài về trung tâm Hà Nội, lực lượng công an chốt trực tại các nút giao.

Lực lượng cảnh sát được bố trí trên dọc tuyến đường từ sân Bay Nội Bài hướng về cầu Nhật Tân; cách khoảng 50m lại có 1 tổ chốt làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh.

Lực lượng dò phá bom mìn cũng được điều động làm nhiệm vụ trong sân bay Nội Bài và trước sân bay.

Tháp tùng Tổng thống Donald Trump tới Thủ đô Hà Nội có Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson; ông Daniel Kritenbrink - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; ông John Kelly - Chánh văn phòng Nhà trắng; ông Lighthizer - đại diện thương mại Hoa Kỳ; ông McMaster - Cố vấn an ninh quốc gia; ông Stephen Miller - Trợ lý Tổng thống, Thư ký Nhà Trắng.

Ông Dina Powell - Phó Cố vấn an ninh quốc gia; ông Michael Anton - Phó Trợ lý Tổng thống phụ trách truyền thông chiến lược; ông Everett Eissenstat - Phó Trợ lý Tổng thống phụ trách kinh tế quốc tế; ông Josh Cartin - Vụ trưởng an ninh - kinh tế châu Á, Hội đồng An ninh quốc gia; ông Brian Hook - Cố vấn cao cấp của Ngoại trưởng Hoa Kỳ.

Hiện tại, công tác an ninh tại sân bay Nội Bài đang được thắt chặt hơn bao giờ hết để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chuyên cơ của Tổng thống Donald Trump đáp xuống đường băng sân bay quốc tế Nội Bài.

Theo nhà chức trách hàng không Việt Nam, hoạt động đón Tổng thống Trump được thực hiện theo quy chế chuyên cơ. Theo đó, tất cả các chuyến bay thương mại phải dừng hoạt động cất hạ cánh trước và sau khi chuyên cơ Không Lực Một hạ cánh 10 phút, nhằm ưu tiên đặc biệt về vùng trời và mặt đất phục vụ chuyên cơ của Tổng thống Donald Trump.

Sau khi chuyên cơ hạ cánh, Tổng thống Donald Trump và đoàn tùy tùng Mỹ sẽ được dẫn qua nhà khách VIP tại sân bay để phục vụ lễ tân theo cấp nguyên thủ.

Trước đó, lúc 15h35, chuyên cơ chở Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã hạ cánh tại Nội Bài. Ngoại trưởng Rex Tillerson là người đón đầu các hoạt động để chuẩn bị cho Tổng thống Donald Trump khi ông đặt chân tới Thủ đô Hà Nội.

Chuyên cơ Không Lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh: AFP)

Nhóm phóng viên