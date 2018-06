33 người chết và mất tích do mưa lũ ở miền núi phía Bắc

Cụ thể, 33 người chết và mất tích, trong đó 23 người chết (Hà Giang: 5 người chết do sập nhà, lũ cuốn trôi; Lai Châu: 16 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá, nhà sập; Quảng Ninh: 1 người bị lũ cuốn trôi; Lào Cai: 1 người bị lũ cuốn trôi); 10 người mất tích do lũ cuốn trôi (Lai Châu: 9 người và Điện Biên: 1 người).

Mưa lũ còn làm 161 nhà bị đổ, trôi (Hà Giang: 39 nhà; Lai Châu: 98 nhà; Thái Nguyên: 24 nhà); 958 nhà bị hư hỏng, thiệt hại; 1.816 nhà bị ngập nước.

Về nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản: 799,41 ha lúa, 16,42ha mạ và 719,05 ha hoa màu bị thiệt hại; 738 con gia súc, 13.855 con gia cầm bị chết và 599,28 ha ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Mưa lũ cũng đã gây thiệt hại về giao thông: 2,00 triệu m3 đất đá đường bị sạt trượt. Theo báo cáo nhanh của Bộ Giao thông vận tải đến 17h ngày 27/6 đã thông xe các tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Giang, Lào Cai. Tại tỉnh Lai Châu trục đường Điện Biên - Lai châu Quốc lộ 12 dự kiến trong ngày 28/6 thông xe, riêng QL4H tại cầu Hua Bum Km303+460 dự kiến thông xe ngày 30/6.Tại tỉnh Điện Biên Quốc lộ 4H dự kiến ngày 30/6 thông xe.

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 458,7 tỷ đồng (Sơn La 0,76 tỷ đồng, Hà Giang: 122 tỷ đồng, Lai Châu: 315,8 tỷ đồng, Thái Nguyên: 0,32 tỷ đồng, Lào Cai: 8,5 tỷ đồng, Yên Bái: 0,07 tỷ đồng, Cao Bằng 0,17 tỷ đồng, Điện Biên: 1 tỷ đồng, Tuyên Quang: 10 tỷ đồng).

Trước thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh miền núi phía Bắc nói trên, sáng nay (28/6), Bộ NN&PTNT đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ tháng 6 năm 2018. Theo đó, mỗi cán bộ trong Bộ NN&PTNT sẽ ủng hộ ít nhất 1 ngày lương. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (ảnh trên) cùng cán bộ, công chức ngành nông nghiệp tiến hành ủng hộ đồng bào vùng núi phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ trong tháng 6/2018. Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT gửi lời chia sẻ sâu sắc tới những mất mát lớn lao của các gia đình có người thân tử vong, mất tích và bị thương trong đợt mưa lũ vừa qua ở khu vực nói trên. Bộ trưởng đánh giá, đợt mưa lũ vừa qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc là rất bất thường, vì thông thường mùa mưa lũ ở khu vực này thường vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 hàng năm, điều này cho thấy thời tiết ngày càng diễn biến bất thường, trái với quy luật. Cuối cùng, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị các đơn vị liên quan của Bộ phối hợp với các địa phương cần khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất để bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Nguyễn Dương