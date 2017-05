30 tỷ đồng nằm phơi nắng mưa

Thanh Hóa:

Thanh Hóa: 30 tỷ đồng nằm phơi mưa, phơi nắng

Cầu hàng chục tỷ dở dang, dân đi nhờ cầu nhà máy thủy điện

Đã nhiều năm qua, người dân hai bên bờ sông Mã thuộc khu vực các xã Điền Lư và Lương Ngoại của huyện Bá Thước (Thanh Hóa) luôn phải chứng kiến cảnh tượng cây cầu mà họ mơ ước bao đời được xây dựng dở dang và bỏ chỏng chơ giữa nắng mưa. Trong khi đó, phà Bến Kẹm đã phải dỡ bỏ, còn người dân và các phương tiện tham gia giao thông qua sông Mã phải đi nhờ cầu của đơn vị khác.

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều trụ cầu đã được chôn xuống sông Mã nằm trơ trọi, có những trụ sắt thép còn tua tủa lên. Một công trường xây dựng dở dang nhưng tiếc thay không thấy bóng dáng công nhân hay kỹ sư mà chỉ là những thiết bị, máy móc đã bị cỏ dại bao vây um tùm, những đống sắt thép có biểu hiện rỉ sét...

Những trụ cầu Bến Kẹm nằm chỏng chơ nhiều năm nay

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, ngày 29/10/2009, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Bến Kẹm dài hơn 276m bắc qua sông Mã, thuộc địa bàn huyện Bá Thước. Dự án được giao cho Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là hơn 75 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước và nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Mục tiêu của dự án là tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, chính trị, văn hóa của nhân dân các xã trong khu vực, hoàn thiện mạng lưới giao thông góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Cầu Bến Kẹm thuộc dự án tuyến đường giao thông ngã ba Điền Lư - Lương Ngoại - Lương Trung - Lương Nội (huyện Bá Thước) - Cẩm Qúy (huyện Cẩm Thủy).

Nhiều trụ cầu đã được chôn xuống sông Mã

Đến ngày 4/11/2010, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông ngã ba Điền Lư - Lương Ngoại - Lương Trung - Lương Nội - Cẩm Qúy, thuộc dự án đường đến trung tâm các xã chưa có đường ô tô.

Lý do điều chỉnh là do dự án đường giao thông ngã ba Điền Lư - Lương Ngoại - Lương Trung - Lương Nội - Cẩm Qúy đã thi công cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, việc đi lại của nhân dân trong khu vực và các phương tiện tham gia giao thông còn rất hạn chế do cầu Bến Kẹm chưa được thi công, các phương tiện phải qua sông Mã bằng phà Bến Kẹm nên không phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến đường.

Công trường bỏ hoang

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 108 tỷ đồng, đơn vị thầu chính là Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Miền Bắc. Ngày 19/11/2010, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục cầu Bến Kẹm. Trong đó, phần đã thực hiện là hơn 610 triệu đồng; phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là hơn 9,8 tỷ đồng. Tổng giá trị công việc lập kế hoạch đấu thầu là hơn 64,6 tỷ đồng.

Mục đích được nêu ra là nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của tuyến đường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực; tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý dự án. Tuy nhiên, trái ngược lại với những gì đã nêu trên, đến nay, sau 5 năm kể từ thời điểm thi công, đến nay, công trình vẫn dở dang cùng với đó là 30 tỷ đồng đã bỏ ra nằm phơi mưa, phơi nắng.

Dân đi nhờ cầu của nhà máy thủy điện

Từ ngày phà Bến Kẹm dỡ bỏ để nhường chỗ cho việc thi công dự án, người dân và phương tiện tham gia giao thông trên tỉnh lộ 523B qua sông Mã phải đi nhờ cầu giao thông trên đập của công trình thủy điện Bá Thước 2. Người dân các địa phương lo lắng mỗi khi mùa thu hoạch sắn và mía thì xe vận chuyển phải đi đường vòng xa hàng chục km, điều đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc lưu thông hàng hóa, nông sản của người nông dân...

Tạm dừng thi công

Liên quan đến tiến độ thực hiện dự án, ngày 2/10/2012, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu Sở Giao thông vận tải nghiêm khắc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan đến việc quản lý dự án để chậm tiến độ thi công cầu Bến Kẹm, ảnh hưởng đến thời gian tích nước hồ chứa Nhà máy thủy điện Bá Thước 2.

Người dân đã di dời nhường chỗ cho việc xây dựng cầu

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng không giải quyết các chi phí phát sinh do thay đổi biện pháp thi công các hạng mục công trình liên quan đến kế hoạch tích nước hồ chứa Nhà máy thủy điện Bá Thước 2. Tuy nhiên, sau đó, dự án vẫn dậm chân tại chỗ, còn người dân địa phương thì vẫn mơ về một cây cầu bắc qua sông Mã để đi lại và phục vụ sản xuất.

Đến ngày 30/7/2013, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản cho phép tạm dừng thực hiện một số gói thầu, dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Theo đó, cầu Bến Kẹm chỉ được phép tạm dừng thi công sau khi đã thi công trụ T3 đến cao trình hơn 41m theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Dầm cầu đã được đúc sẵn

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Khả Phú, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án III, Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa cho biết: Đến thời điểm dừng thì công trình có 45% khối lượng đã thực hiện với số tiền đã bỏ ra là 30 tỷ đồng. Do không bố trí được vốn nên dự án phải tạm dừng. Hiện đã đúc xong 7 dầm cầu, 1/2 mố, 4/7 trụ và 46/57 cọc...

Cũng theo đại diện chủ đầu tư thì giá trúng thầu của hạng mục cầu Bến Kẹm là 64,3 tỷ đồng, thời gian thi công là 24 tháng. Tuy nhiên đến ngày 30/7/2013, do không bố trí đủ vốn nên dự án đã dừng thi công.

“Vốn còn thiếu khoảng 37 tỷ đồng, muốn triển khai thì phải có tiền. Hơn nữa, nhà máy thủy điện đã tích nước đến cao trình 41 từ tháng 10/2012. Muốn thi công thì phải lập lại biện pháp thi công, chắc chắn vốn phải cao lên. Về phía Ban, ngày trước thi công nhà máy thủy điện chỉ cần chậm tích nước khoảng 20 ngày thì sẽ vượt lên được cao trình nước dâng. Về phía huyện Bá Thước đã có nhiều văn bản xin cho tiếp tục đầu tư, nhưng do tỉnh chưa cân đối được vốn”, ông Phú cho biết thêm.

Nhiều sắt thép đã rỉ sét

Nhiều máy móc thiết bị đã hư hỏng, cỏ mọc um tùm.

Duy Tuyên