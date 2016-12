3 ngư dân bị sóng đánh rơi xuống biển mất tích

Bình Định:

Ngày 28/12, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết đang kêu gọi các phương tiện tàu thuyền gần khu vực tàu gặp nạn và các cơ quan tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ tìm kiếm 3 ngư dân trên tàu cá BĐ 96093 TS bị rơi xuống biển mất tích.

Danh tính 3 ngư dân được xác định là ông Bùi Anh Tuấn, Lê Văn Sang và Nguyễn Đúng (cùng ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, tàu BĐ 96093 TS của ông Trương Anh Tuấn (ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), trên tàu có 6 thuyền viên đang đánh bắt thủy sản tại vùng biển cách đất liền TP Đà Nẵng khoảng 337 hải lý về phía đông nam. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có gió cấp 7, cấp 8 nên sóng đánh mạnh làm 3 ngư dân trên tàu bị rơi xuống biển.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, có 3 tàu cá đánh bắt cùng tổ đội đang tổ chức tìm kiếm 3 ngư dân bị rơi xuống biển nhưng vẫn chưa có kết quả.

Cũng trong sáng 28/12, một tàu cá khác của ngư dân tỉnh Bình Định là BĐ 95472 TS đang đánh bắt tại vùng biển gần đảo Phan Vinh (quần đảo Trường Sa) thì thuyền viên Trần Thi Thời bị gãy xương cổ tay do tai nạn lao động. Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, tàu đã đến đảo Phan Vinh, nhưng do sóng to, gió lớn nên chưa thể cập được vào cầu cảng. Hiện lực lượng cứu hộ trên đảo Phan Vinh đang tiếp tục hướng dẫn tàu cập bờ để đưa anh Thời lên đảo cứu chữa.

Doãn Công