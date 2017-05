24 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ 3

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý gần 8.000 trường hợp vi phạm giao thông trong ngày 1/5

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong số 39 vụ TNGT có 1 vụ đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, làm chết 4 người và bị thương 1 người. Trước đó, 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ có tổng cộng 23 người chết vì TNGT.

Trong ngày 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 7.804 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 4 tỷ 544 triệu đồng, tạm giữ 38 xe ô tô, 1.431 xe mô tô, tước 653 giấy phép lái xe các loại.

Cảnh sát giao thông đường thuỷ đã kiểm tra và xử lý 288 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 135 triệu đồng.

Đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ngày 1/5 đã tiếp nhận 25 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản chủ yếu về việc tăng giá vé, chở quá số người quy định, tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường, bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông. Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.

Ngày 2/5 sẽ là ngày cuối trong đợt nghỉ lễ, nhu cầu đi lại sẽ gia tăng đột biến trở lại do người dân quay lại các thành phố, bởi vậy các nguy cơ về việc xe khách nhồi nhét hành khách, chở quá số ghế, vi phạm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, nguy cơ ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ và trên các trục chính ở các đô thị lớn rất cao.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị các Bộ Ngành, Ban An toàn giao thông các địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng và các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời xử lý kịp thời các thông tin phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông qua số điện thoại đường dây nóng.

Tại các trạm thu phí giao thông, cần có giải pháp tổ chức giao thông phù hợp, trong trường hợp có hiện tượng ùn tắc kéo dài tại khu vực trạm thu phí, cần ngừng thu phí, mở cổng để phương tiện lưu thông nhanh hơn cho đến khi hết ùn tắc mới tổ chức thu phí trở lại. Lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra tình trạng giao thông tại các trạm thu phí và xử phạt nghiêm theo Nghị định 46 nếu có tình trạng ùn tắc kéo dài tại trạm thu phí.

Huy động tối đa lực lượng Cảnh sát giao thông đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt chú trọng đến các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, kịp thời điều tiết giao thông thông suốt khi có sự cố xảy ra...

C.N.Q