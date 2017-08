Tech expo 2017 - tạo quan niệm mới khi tìm việc trong ngành CNTT

Tại sự kiện năm nay, Ban tổ chức đã thiết kế ứng dụng điện thoại dành riêng cho Tech expo. Khi truy cập vào ứng dụng này, ứng viên có thể săn đón ngay các công việc “nóng hổi” nhất trong ngày được thể hiện trên bảng điện tử lớn của chương trình.

Ứng viên có cơ hội khám phá văn hóa doanh nghiệp thông qua nhiều kênh công nghệ tích hợp.

Cũng tại đây, ứng viên còn được những chuyên gia tuyển dụng hàng đầu của Navigos Group tư vấn cách hoàn thiện CV “chuẩn IT” nhằm tạo ấn tượng tốt nhất với nhà tuyển dụng.

Một chuyên gia tuyển dụng kinh nghiệm của Navigos Group chia sẻ: “Khi tiếp xúc trực tiếp với các ứng viên tại Tech expo năm nay, chúng tôi quan sát thấy có nhiều ứng viên chưa nêu bật được mục tiêu nghề nghiệp của bản thân, chưa biết cách khai thác triệt để thế mạnh của mình về kĩ năng và thành tựu các bạn đạt được.

Cũng tại sự kiện Tech Expo thường niên này, ông Gaku Echizenya, Tổng Giám đốc của Navigos Group chia sẻ: “Tech expo là cơ hội để các ứng viên khám phá tường tận văn hóa của công ty trước khi quyết định ứng tuyển. Không chỉ vậy, việc được trực tiếp tham gia vào các hội thảo công nghệ để học hỏi và phát triển kỹ năng sẽ giúp ích cho quá trình thăng tiến trong tương lai của các ứng viên”.

Một điểm lưu ý nữa là nhiều ứng viên vẫn còn làm CV bằng tiếng Việt. Nếu chịu khó đầu tư một CV hoàn chỉnh bằng Tiếng Anh, chắc chắn những nhà tuyển dụng, đặc biệt là nhà tuyển dụng nước ngoài, sẽ ấn tượng hơn với hồ sơ của ứng viên”.

Đối với nhân sự ngành IT, cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong nhiều lĩnh vực hoàn toàn mới. Những công việc liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học phân tích dữ liệu (Data science) & lập trình nhúng dự báo sẽ có nhu cầu tuyển dụng liên tục tăng.

Đánh giá về chất lượng nhân sự IT tại Việt Nam, các diễn giả tại Tech expo năm nay đồng thuận rằng: Việt Nam có lợi thế về đội ngũ nhân sự trong ngành IT lớn, đa phần ở độ tuổi trẻ, chăm chỉ và luôn tìm tòi điều mới. Đặc biệt, nhân sự IT Việt Nam có tư duy toán học rất tốt, thuận lợi đối với lập trình phân tích dữ liệu.

Tuy nhiên, để đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0, nhân sự IT Việt Nam trước hết cần trau dồi khả năng sử dụng Tiếng Anh để có thể cập nhật công nghệ mới nhất tại nước ngoài.

Ngoài ra, khi thị trường công việc trong ngành thay đổi không ngừng mà các chương trình đào tạo chính quy gần như không theo kịp sự phát triển đó thì yêu cầu nhân sự ngành IT phải chủ động và nhanh chóng tự phát triển năng lực hoc hỏi trong công việc.

Hằng Mai