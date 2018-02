Mứt gừng Huế vào mùa

Chuẩn bị nguyên liệu làm mứt gừng.

Ở Huế, nhiều làng quê còn lưu giữ các công thức chế biến mứt truyền thống như làng Kim Long, Xuân Hòa, Dạ Lê...

Tuy nhiên, trong những năm gần đây nhiều người xa Huế khi trở về quê hương vẫn thích mua loại mứt gừng do người dân Lương Viện làm để làm quà.

Mứt gừng Lương Viện chưa có thương hiệu nổi tiếng so với các địa phương khác là do người dân nơi đây chỉ cung cấp cho các đại lý khác không tự lấy thương hiệu của mình. Tuy nhiên chất lượng mứt gừng Lương Viện vẫn không thua kém gì so với các loại mứt gừng khác.

Mọi công đoạn từ khâu từ chọn gừng, ra lát, rim đường cho đến chọn người đứng lò đều rất quan trọng. Một số gia đình có kinh nghiệm làm mứt tại chợ Lương Viện cho rằng, mứt gừng làm khá tốn công, gồm nhiều công đoạn như gọt vỏ, bào mỏng, luộc gừng, đãi sạch, ngào đường, bắt mứt, đóng gói...

Vì thế, mùa làm mứt gừng cũng là dịp giúp nhiều phụ nữ tại chợ Lương Viện có việc làm kiếm thêm thu nhập. Mỗi cơ sở thường tạo công việc làm thêm cho hơn chục nhân công.

Chị Nguyễn Thị Thu cho biết: “Bình thường vợ chồng tôi làm nghề khác nhưng đến dịp Tết thì tranh thủ làm mứt gừng để kiếm thêm thu nhập. Mứt gừng của gia đình làm luôn đảm bảo an toàn thực phẩm. Những năm gần đây số lượng tiêu thụ mứt của gia đình khá tốt, chủ yếu đóng đi tiêu thụ ở miền Nam và các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, TP Đà Nẵng và các địa phương trong tỉnh.

Hiện tại thôn Lương Viện có khoảng 5 cơ sở sản xuất mứt gừng chính, mỗi cơ sở với hơn chục người làm.

Theo các chủ sản xuất mứt gừng ở đây cho biết, năm nay giá mứt gừng bán ra khoảng 40 nghìn đồng 1 kg.

Trong khi đó mỗi chủ sản xuất ít nhất 1 đến 5 tấn mứt gừng để cung ứng cho thị trường vào dịp Tết.

Chị Nguyễn Thị Hải chia sẻ: “Gia đình tôi làm mứt gừng mấy mươi năm rồi, làm mứt gừng này khá tốn công nên phải làm tới đêm cho kịp hàng. Lời lãi không nhiều nhưng cũng có chút tiền tiêu tết nên cũng vui, hơn nữa cũng tạo điều kiện cho chị em phụ nữ trong xóm có việc làm kiếm thêm thu nhập”.

Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch UBND xã Vinh Hưng cho biết, với việc làm mứt gừng vào dịp Tết của người dân Lương Viện đem lại thu nhập 200 nghìn người/ngày.

Trong thời gian tới xã sẽ đề xuất với phòng Kinh tế hạ tầng huyện quan tâm tạo điều kiện để mứt gừng Lương Viện có hướng phát triển hơn và mang thương hiệu làng nghề truyền thống mứt gừng của xã Vinh Hưng.

Dù chưa nổi tiếng về thương hiệu mứt gừng nhưng người dân Lương Viện đã tạo nên cho mình một bản sắc văn hóa, một làng nghề truyền thống riêng.

Việc hình thành trung tâm làm mứt gừng tại chợ Lương Viện không chỉ giúp cho bà con nơi đây có thêm công việc và thu nhập ổn định để chuẩn bị đón cái Tết truyền thống dân tộc mà còn lưu giữ và cố gắng phát huy để Lương Viện trở thành một trong những địa điểm làng nghề nổi tiếng về mứt gừng Huế nói chung và mứt gừng Lương Viện nói riêng.

