Đà Nẵng: Gần 1.600 doanh nghiệp nợ BHXH trên 160 tỉ đồng

Đặc biệt, do quy định cách tính lương hưu của lao động nữ theo Luật BHXH năm 2014 thay đổi, dẫn đến một bộ phận lao động nữ có dưới 30 năm đóng BHXH khi nghỉ hưu năm 2018 sẽ có tỉ lệ lương hưu thấp hơn so với người có cùng thời gian đóng BHXH nghỉ hưu năm 2017, gây tâm lý bất an cho người lao động.

Tình trạng tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp vẫn tiếp tục xảy ra. Có 29 vụ tai nạn lao động làm 10 người chết.

Về hoạt động Công đoàn (CĐ), năm 2017 đạt kết quả rất tốt trong nhiều chương trình, như: Phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở; nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động; xây dựng 250 mái ấm CĐ…

Ông Nguyễn Đức Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đà Nẵng, cho biết năm 2018 là năm tổ chức Đại hội CĐ TP lần thứ XVI nhiệm kỳ 2018-2023. Vì vậy, hoạt động CĐ sẽ tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ, nâng cao chất lượng hoạt động trên mọi lĩnh vực.

Theo Báo Người lao động