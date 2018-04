Bỏ lương tháng chục triệu, Dũng "khùng" kiếm tiền tỷ từ trồng rau

Ninh Bình:

Hơn 5 năm trước, anh Phạm Văn Dũng là kỹ sư cơ khí của một công ty đóng tàu, mức lương của chàng trai quê xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) nhiều người có mơ cũng khó có được. Ai cũng nghĩ, anh sẽ yên vị công tác cho đến ngày cầm sổ lương về quê.

Ngờ đâu, Dũng quyết định bỏ việc về quê mang theo ấp ủ lập nghiệp và làm giàu trên mảnh đất quê hương mình. Những ngày đầu, chàng kỹ sư nói bỏ lương chục triệu về trồng rau, nuôi gà, không ai tin. Anh em, bạn bè, làng xóm có người còn bảo Dũng bị khùng. Bao công sức học hành, có việc lương cao giờ bỏ đi, về làm nông khác nào tự làm khó cho mình và người thân.

Mô hình trồng rau sạch an toàn rộng nhiều héc-ta của anh Dũng tại quê xã Khánh Thành.

Ai cũng nghĩ thế, nhưng Dũng lại khác. Việc quyết định bỏ việc về quê được anh đã ấp ủ bao lâu. Vì thế khi rời nghề kỹ sư đóng tàu, anh đã có một số vốn để về lập nghiệp bằng nghề trồng rau sạch. Bởi anh nghĩ, rau sạch an toàn giờ đâu đâu cũng hiếm, ngay cả trên chính vùng quê mà anh đang sinh sống.

Nói là làm, chàng trai Dũng khi ấy 35 tuổi đã một mình bắt đầu những công việc đầu tiên cho ý tưởng làm giàu “điên rồ” của mình. Anh tìm đến UBND xã xin đấu thầu hơn 5ha đất trồng lúa kém hiệu quả của địa phương để cải tạo trồng rau theo mô hình mình thích là rau tiêu chuẩn VietGAP.

Chàng kỹ sư quen với máy móc giờ bắt đầu lập nghiệp lại với nghiệp “nghịch đất nghịch cát”. 5ha đất đồng hoang vu, chẳng ai nghĩ sẽ thành gì khi Dũng bắt đầu làm. Nhưng không lâu sau, những thửa ruộng trũng đã thành hệ thống nhà kính, giàn leo, luống rau… có hệ thống phun nước tự động rất quy mô.

Chàng kỹ sư cơ khí Dũng ngày nào giờ thành ông chủ vườn rau VietGAP cho thu nhập tiền tỷ mỗi năm.

Những ngày đầu, Dũng trồng các loại rau, củ, quả thực phẩm mà mình tự tìm hiểu theo tiêu chuẩn VietGAP. Giấc mơ làm giàu của anh đã tan biến trong những ngày đầu khi kỹ thuật chưa có, sản phẩm thu về cho sản lượng, chất lượng kém, mẫu mã không cạnh tranh được với thị trường, bên cạnh đó là việc được mùa mất giá…

“Có thời điểm tôi phải ngậm ngùi bỏ đi hàng chục tấn rau quả vì không ai mua, cho không ai lấy. Hàng trăm triệu đồng không cánh mà bay theo lứa rau mất mùa. Nhiều người nghĩ, thất bại thế chắc “Dũng khùng” lại phải bỏ hoang vườn rau, bỏ xứ mà đi” - anh Dũng nhớ lại.

Nhưng sau đó, Dũng lại quyết tâm để làm lại với lòng kiên trì và ước mơ không chịu khuất phục bất cứ một gian khó nào. Rau sạch an toàn anh vẫn tiếp tục trồng, vẫn thực hiện đúng theo tiêu chuẩn là đem đến người tiêu dùng sự tin tưởng hài lòng về những sản phẩm tốt nhất. Bên cạnh đó, anh tự thân đi tìm các mối để xuất rau, liên hệ với nhiều bạn hàng, đối tác để chào mời…

Dưa chuột an toàn, đảm bảo sức khỏe sắp cho thu hoạch trong vườn rau nhà anh Dũng.

Sản phẩm rau sạch an toàn của anh đã được nhiều nơi chấp nhận, nhiều đối tác sẵn sàng mua với giá cao hơn để đổi lại được những bó rau, những quả, củ có chất lượng tốt và đảm bảo sức khỏe cho người dùng. Từ đó, rau sạch tiêu chuẩn của anh Dũng có chỗ đứng trong thị trường, vượt xa so với các loại rau người dân trồng tự phát, rau không đảm bảo chất lượng, mất vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như các loại rau nhập từ nơi khác về.

Sau 5 năm trồng và cung cấp rau sạch an toàn cho thị trường, đến nay rau củ quả của anh Dũng không chỉ bán trong tỉnh mà còn xuất đi nhiều nơi. Với 1.500m2 nhà kính và hàng ngàn mét vuông giàn leo hiện anh Dũng đang trồng dưa chuột, các loại mướp Nhật, mướp đắng, rau ăn lá, củ quả các loại… tất cả đều đạt theo tiêu chuẩn VietGap có có dãn logo, địa chỉ, cam kết an toàn khi đưa đến tận tay người tiêu dùng.

Hiện mỗi ngày trang trại rau sạch của anh Dũng xuất ra thị trường khoảng 20 tấn rau, củ, quả thực phẩm các loại. Bình quân với mức giá dao động từ 7 – 8 nghìn đồng/1kg. Thị trường rau ổn định mỗi năm gia đình anh thu về cả tỷ đồng.

Ngoài thu nhập cao từ trồng rau, anh Dũng còn giúp người dân địa phương có thêm thu nhập, bỏ qua định kiến khó làm giàu từ nông nghiệp trên quê hương mình.

Không chỉ thu nhập cao, anh Dũng hiện còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động địa phương với lương khởi điểm từ 3 - 5 triệu đồng/tháng. “Trồng rau VietGAP không giống như trồng rau thường, chi phí đầu tư ruộng vườn trang trại lớn, công sức cũng bỏ ra rất nhiều, đổi lại người tiêu dùng được sử dụng rau an toàn nên đầu ra ổn định và thu nhập của người trồng sẽ cao” - anh Dũng tâm sự.

Từ một quyết định được cho là “khùng”, sau 5 năm kiên trì với sự quyết tâm không ngừng nghỉ, anh Dũng đã có một cơ ngơi nhiều người có mơ cũng không bao giờ được, cách xa hàng nghìn lần so với mức lương kỹ sư mà anh từng nhận. Điều anh Dũng tự hào nhất đó là được phục vụ người dân với sản phẩm rau sạch, an toàn, đảm bảo tiêu chuẩn, tốt cho sức khỏe.

Thái Bá