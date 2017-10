Xúc động đêm nhạc tưởng nhớ trưởng nhóm Linkin Park

Hơn 17.000 fan đã có mặt tại đêm nhạc diễn ra vào đêm thứ 6 vừa qua (theo giờ Mỹ) tại thành phố Los Angeles (Mỹ), để tưởng nhớ Chester Bennington - nam ca sĩ hát chính của Linkin Park, anh đã tự tử hồi tháng 7 vừa qua.

Thành viên Mike Shinoda chia sẻ với các fan: “Tôi không có từ nào để nói. Tôi không nghĩ ai trong chúng ta biết nói gì nữa cả”.

Các thành viên của Linkin Park, gồm Mike Shinoda, Rob Bourdon, Brad Delson, Dave Farrell và Joe Hahn đã biểu diễn trong đêm nhạc kéo dài 3 tiếng đồng hồ với các bản hit đình đám nhất của nhóm như “Numb” hay “In the End”.

Các thành viên của Link Park đã biểu diễn trong đêm nhạc kéo dài 3 tiếng tưởng nhớ thành viên quá cố - trưởng nhóm Chester Bennington - vào tối thứ 6 vừa qua. Từ trái sang phải: Brad Delsen, Mike Shinoda, Dave Farrell; phía sau cùng là Joe Hahn.

Các thành viên Linkin Park và những nghệ sĩ khách mời cùng xuất hiện trên sân khấu trong tiết mục cuối cùng của đêm nhạc.

Vợ của Chester - cô Talinda Ann Bently (trái) - cũng xuất hiện trên sân khấu để trò chuyện với fan. Chester Bennington (phải) đã qua đời vì tự tử hồi tháng 7 vừa qua.

Talinda tin rằng Chester ở một nơi rất xa hẳn sẽ rất thích thú với đêm nhạc mọi người dành tặng cho anh.

Các nghệ sĩ khách mời của đêm nhạc có Blink-182, Alanis Morissette, Julia Michaels, nhóm No Doubt, Yellowcard, Sum 41, System of a Down, Avenged Sevenfold, Bush, và Korn…

Các nghệ sĩ Paul McCartney, nhóm Metallica và nam diễn viên Jared Leto đã gửi tới những đoạn video clip tưởng niệm.

Trong đêm nhạc, Mike Shinoda vừa là nghệ sĩ biểu diễn vừa là MC sự kiện. Anh nhắn gửi tới các fan: “Hãy giữ Chester trong trái tim các bạn và khiến anh ấy cảm thấy tự hào”.

Hãy giữ Chester trong trái tim các bạn và khiến anh ấy cảm thấy tự hào

Hơn 17.000 fan đã có mặt tại đêm nhạc.

Các nghệ sĩ khách mời của đêm nhạc có Blink-182, Alanis Morissette, Julia Michaels, nhóm No Doubt, Yellowcard, Sum 41, System of a Down, Avenged Sevenfold, Bush, và Korn… Trong ảnh là Julia Michaels.

Mike Shinoda biểu diễn với Deryck Whibley của nhóm Sum 41.

Shinoda biểu diễn bên các khách mời, trong đó có DJ Steve Aoki.

Các thành viên của Linkin Park, từ trái sang phải: Dave Ferrell, Joe Hahn, Brad Delsen, Rob Bourdon và Mike Shinoda.

Shinoda đóng vai trò MC cho đêm nhạc tưởng nhớ Bennington.

Alanis Morissette (giữa) biểu diễn với Shinoda (trái) và Tony Kanal (phải).

Ngày 20/7 vừa qua, thông tin Chester Bennington tự sát ở tuổi 41 đã gây chấn động fan hâm mộ Linkin Park trên khắp thế giới.

Theo thông tin từ nhà chức trách, nam ca sĩ đã treo cổ tự sát, sự việc xảy ra vào đúng ngày sinh nhật của nam ca sĩ quá cố người Mỹ - Chris Cornell, vốn là bạn thân trong giới nghệ sĩ của Chester Bennington. Trước đó, Cornell tự sát vào ngày 18/5 cũng vì trầm cảm.

Cả gia đình và bạn bè thân thiết của Bennington đều cho biết nam ca sĩ không hề có biểu hiện gì bất thường, đáng lo ngại trước khi quyên sinh; dù vậy, họ hiểu rằng Bennington đã phải chịu một cú sốc tâm lý lớn khi người bạn thân - nam ca sĩ Chris Cornell - tự sát.

Ở thời điểm xảy ra sự việc, nhóm Linkin Park đang đi lưu diễn sau khi cho ra mắt album mới nhất của nhóm - “One More Light”. Lần cuối nhóm biểu diễn cùng nhau là vào ngày 7/7 tại Birmingham, Anh.

Bennington kết hôn với người vợ thứ hai - Talinda, một cựu người mẫu Playboy - và gắn bó với cô trong 12 năm cho tới khi qua đời. Anh ly hôn người vợ đầu hồi năm 2005 sau 9 năm chung sống. Bennington có tất cả 6 người con từ hai cuộc hôn nhân.

Trong cuộc đời mình, Bennington không giấu giếm việc anh từng phải chiến đấu với việc cai nghiện rượu và chất cấm.

Nghệ sĩ Gavin Rossdale của nhóm Bush. Nhóm Linkin Park với hai giọng ca chính gồm Bennington và Shinoda đã bán được 10 triệu bản album đầu tay “Hybrid Theory” (2000); sau đó, họ bán được 4 triệu album “Meteora” (2003); cả hai album này đều đề cập những xúc cảm tuyệt vọng, giận dữ.

Các thành viên của Blink-182. Linkin Park từng giành được giải Grammy cho Trình diễn Hard Rock xuất sắc nhất hồi năm 2001 với nhạc phẩm “Crawling” và Hợp tác Rap/hát xuất sắc nhất với nhạc phẩm “Numb/Encore” hồi năm 2005.

Một chiếc mic có treo vành lá xuất hiện trên sân khấu trong suốt đêm nhạc.

Các thành viên Linkin Park chụp hình phía sau sân khấu: Joe Hahn, Mike Shinoda và Dave Ferrell.

“In the End” (album “Hybrid Theory” - 2000)

Linkin Park & JAY-Z - “Numb/Encore” (album hợp tác “Collison Course” - 2004)

