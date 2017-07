“Dunkirk” của Christopher Nolan vẫn tiếp tục chứng tỏ “uy lực”

Phim “hot” ngoài phòng vé cuối tuần qua:

“Dunkirk” (Cuộc di tản Dunkirk) - bộ phim về đề tài Thế chiến II của đạo diễn tài danh hàng đầu thế kỷ 21 - Christopher Nolan đã về nhất ngoài phòng vé Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua, thu về thêm 28,1 triệu USD. Đây đã là tuần thứ hai “Dunkirk” ra rạp và cũng là tuần thứ 2 phim đứng đầu doanh số phòng vé tại thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới.

So với tuần đầu ra rạp, ở tuần thứ hai, doanh số phòng vé của “Dunkirk” chỉ sụt giảm 44%. Hiện tại, tổng doanh thu phòng vé của phim trên toàn cầu đã ở mức hơn 234 triệu USD, trong khi kinh phí đầu tư sản xuất phim là 100 triệu USD.

Tại 62 thị trường điện ảnh nước ngoài, “Dunkirk” cũng đang có sức hút khá ổn đối với fan “cine”, trong tổng doanh thu toàn cầu 234 triệu USD thì có tới hơn 131 triệu USD đến từ thị trường nước ngoài. Đặc biệt, “Dunkirk” cũng tạo được hiệu ứng tốt ngoài rạp chiếu Châu Á, ấn tượng nhất là tại Hàn Quốc - nơi bộ phim được đón nhận rất nhiệt tình.

Thực tế, dịp cuối tuần qua không phải một thời điểm lý tưởng cho những “mẻ lưới” hốt bạc của điện ảnh. Dù có một số phim mới ra rạp nhưng đều không tạo được hiệu ứng mạnh. Trong đó, đứng thứ hai là phim hoạt hình dành cho đối tượng người xem là các gia đình - “The Emoji Movie” (Đội quân cảm xúc).

“The Emoji Movie” chỉ thu về 25,7 triệu USD dù đây là tuần đầu ra rạp của phim, mặc dù vậy, đơn vị phân phối phim vẫn cho rằng đây là một thành công lớn bởi phim chỉ có chi phí sản xuất 50 triệu USD.

Chuyện phim “Đội quân cảm xúc” xoay quanh Gene, một cư dân lập dị không giống như những cư dân khác của xứ sở Textpolis, Gene có rất nhiều cảm xúc, trong khi những cư dân khác chỉ có một.

Quyết tâm trở thành một cảm xúc “emoji” bình thường, Gene và các bạn bè đã thực hiện một cuộc hành trình để xác định được mã “code” lỗi của Gene nhằm giúp cậu thôi… lập dị. Nhưng đội quân cảm xúc này bất ngờ rơi vào một cuộc hành trình “giải cứu thế giới” đầy bất ngờ.

Thực tế, con số doanh thu mà phim đạt được như vậy đã là rất lý tưởng khi ngay từ đầu, “The Emoji Movie” đã phải đón nhận những đánh giá khá tệ từ giới phê bình.

Bộ phim hài 18+ “Girls Trip” đứng vị trí thứ 3 sau 2 tuần ra rạp, thu về 20,1 triệu USD, giảm 36% so với tuần đầu. Hiện phim chỉ chiếu tại Mỹ, đạt tổng mức doanh số 65,5 triệu USD. Phim có kinh phí sản xuất chỉ 19 triệu USD. Cho tới giờ, đây là phim hài “live-action” (do người thật đóng) thành công nhất năm tại thị trường Mỹ.

Bộ phim mới ra rạp đã nhận được nhiều sự quan tâm của giới truyền thông - “Atomic Blonde” (Điệp viên báo thù) - đã có một cuối tuần không như mong đợi, khi phim chỉ thu về 18,6 triệu USD. Bộ phim hành động về đề tài điệp viên xoay quanh một nữ tình báo người Anh ở cuối thời kỳ diễn ra Chiến tranh lạnh. Phim có kinh phí sản xuất 30 triệu USD.

Đứng thứ 5 là phim siêu anh hùng “Spider-Man: Homecoming” (Người Nhện: Trở về nhà) với 13,5 triệu USD thu về sau 3 ngày cuối tuần. Đây đã là tuần thứ 4 ra rạp của phim. Hiện tại, tổng doanh thu phòng vé toàn cầu của phim đã ở mức 633,8 triệu USD, trong khi, kinh phí sản xuất là 175 triệu USD.

“War for the Planet of the Apes” (Đại chiến hành tinh khỉ) và “Despicable Me 3” (Kẻ trộm mặt trăng 3) lần lượt chia nhau vị trí thứ 6 và thứ 7 với 10,4 triệu USD và 7,7 triệu USD thu về từ phòng vé Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua. Đáng kể, “Kẻ trộm mặt trăng 3” đã vượt qua mức doanh thu 800 triệu USD thu về từ phòng vé toàn cầu.

Cũng lọt vào top 10 là “Valerian and the City of a Thousand Planets” (Valerian và thành phố ngàn hành tinh), phim nắm giữ vị trí thứ 8 với chỉ 6,8 triệu USD thu về sau dịp cuối tuần thứ 2 ra rạp. Doanh số của phim ngay từ tuần đầu vốn đã “đìu hiu”, sang tuần thứ 2, con số còn sụt khá “thê thảm”, lên tới 60%.

Tổng doanh số thu về từ Bắc Mỹ sau 10 ngày ra rạp đạt mức 30,6 triệu USD. Dù phim có được chiếu tại một số thị trường điện ảnh nước ngoài, nhưng doanh số phòng vé thu về quá ít ỏi đến mức người ta không thống kê. Phim nhiều khả năng sẽ là một trong những “bom xịt”… nặng ký nhất năm khi kinh phí sản xuất lên tới 177,2 triệu USD.

Hai vị trí cuối top 10 thuộc về “Baby Driver” (Quái xế baby) và “Wonder Woman” (Nữ thần chiến binh) lần lượt thu về thêm 4,1 triệu USD và 3,5 triệu USD. Dù vậy, đây đã là dịp cuối tuần thứ 5 ra rạp của “Baby Driver” và là cuối tuần thứ 9 của “Wonder Woman”. Những mẻ lưới cuối mà hai phim hốt về đã là rất lý tưởng.

Bích Ngọc

Theo Hollywood Reporter/Box Office Mojo