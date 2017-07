“Cuộc di tản Dunkirk” hốt bạc: Phim ăn khách là nhờ đạo diễn

Phim “hot” ngoài phòng vé tuần qua:

Bộ phim làm về đề tài Thế chiến II - “Dunkirk” (Cuộc di tản Dunkirk) - là bộ phim chiến thắng ngoài phòng vé dịp cuối tuần qua, thu về 50,5 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ. Đây cũng là tuần đầu tiên “Dunkirk” ra rạp. Tại phòng vé thế giới, phim thu về 55,4 triệu USD. Đây là phim mới của đạo diễn tài danh hàng đầu thế kỷ 21 - Christopher Nolan.

Với kinh phí sản xuất 100 triệu USD, hiện tại, doanh thu phòng vé đã đủ khỏa lấp chi phí đầu tư sản xuất. Đối với phim làm về đề tài lịch sử nói chung, và đề tài Thế chiến II nói riêng, thường nhà sản xuất không kỳ vọng phim sẽ “ăn nên làm ra” ngoài phòng vé, nhưng doanh số mà “Dunkirk” đạt được đã nằm ngoài mọi kỳ vọng.

Điều này cho thấy tên tuổi của Christopher Nolan có ý nghĩa như thế nào đối với các “mọt phim”. Phim được chiếu tại 46 thị trường nước ngoài. Các thị trường điện ảnh đang giúp “Dunkirk” hốt bạc, ngoài Bắc Mỹ (thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới) và Anh (quê hương của đạo diễn Nolan), thì Hàn Quốc là thị trường thứ ba đón nhận “Dunkirk” rất nhiệt tình.

Người xem cine ở Hàn Quốc đã đưa về cho phim thêm 10,3 triệu USD. Dù vậy, “Dunkirk” cần duy trì được sức hút này mới có thể tiếp tục khỏa lấp kinh phí quảng bá phim và bắt đầu bước vào giai đoạn “có lãi”.

Đối với mùa phim hè, thường những phim bom tấn giải trí mới thống lĩnh phòng vé. Việc “Dunkirk” đổ bộ ra rạp trong mùa phim hè là một động thái khá lạ, nhưng lại cho thấy lượng fan “khủng” mà một đạo diễn tài danh như Nolan có thể chi phối.

Đứng thứ hai tại phòng vé Bắc Mỹ là bộ phim hài 18+ “Girls Trip”, thu về 30,4 triệu USD sau dịp cuối tuần qua. Thường phim hài 18+ khi ra rạp không tạo được hiệu ứng lớn, nhưng “Girls Trip” đã trở thành phim hài 18+ có doanh thu lý tưởng nhất trong vòng hai năm trở lại đây. “Girls Trip”, cũng giống như “Dunkirk”, đều đạt mức doanh thu ngoài kỳ vọng.

Phim hiện tại chỉ chiếu tại Bắc Mỹ. Chuyện phim xoay quanh một nhóm bạn gái lâu năm, cùng nhau thực hiện một chuyến đi chơi xa để tận hưởng cuối tuần vui vẻ “hết nấc”. Bộ phim có mức kinh phí đầu tư khiêm tốn: 20 triệu USD.

Hai phim “Spider-Man: Homecoming” (Người Nhện: Trở về nhà) và “War for the Planet of the Apes” (Đại chiến hành tinh khỉ) lần lượt đứng ở vị trí thứ 3 và thứ 4. Đây đã là tuần thứ 3 “Người Nhện: Trở về nhà” chinh phục phòng chiếu và thu về thêm 22 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ. Hiện tại, tổng doanh thu toàn cầu của phim đã ở mức 571,7 triệu USD.

“Đại chiến hành tinh khỉ” sau khi có tuần đầu ra rạp đứng đầu bảng về mặt doanh thu, sang tuần thứ 2 đã sụt xuống vị trí thứ 4 và chứng kiến sự sụt giảm doanh số ở mức 64% so với tuần đầu. Phim chỉ thu về được thêm 20,4 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ. Hiện tại, tổng doanh thu toàn cầu sau 10 ngày ra rạp của phim đang ở mức 174,8 triệu USD.

Bộ phim khoa học viễn tưởng “Valerian and the City of a Thousand Planets” (Valerian và thành phố ngàn hành tinh) đã có tuần đầu ra rạp khá đìu hiu, phim chỉ thu về được 17 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ. Bộ phim có kinh phí đầu tư sản xuất lên tới 180 triệu USD.

Phim được chuyển thể dựa trên loạt truyện tranh của Pháp, kể về những cảnh sát thiên hà phải du hành vượt không gian và thời gian để giải cứu vũ trụ. Bộ phim đầy tham vọng này kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở thị trường điện ảnh quốc tế. Nhưng hiện tại, 16 thị trường phim nước ngoài đã bắt đầu chiếu phim cũng chỉ giúp mang về thêm 6,5 triệu USD.

Đứng thứ 6 là “Despicable Me 3” (Kẻ trộm mặt trăng 3), các “minion” vẫn tiếp tục quăng những mẻ lưới cuối cùng khi đây đã là tuần thứ 4 phim ra rạp. Cuối tuần qua, phim thu về thêm 12,7 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ, nâng tổng mức doanh thu từ thị trường quê nhà lên 213,3 triệu USD. Doanh thu toàn cầu của phim hiện đã lên tới mức 727,4 triệu USD.

Hai phim “Baby Driver” (Quái xế baby) và “The Big Sick” lần lượt chia nhau vị trí thứ 7 và thứ 8. “Quái xế baby” là phim hành động - tội phạm có mức đầu tư 34 triệu USD. Doanh thu toàn cầu của phim hiện đã ở mức khá lý tưởng: 118,6 triệu USD. “The Big Sick” - một phim hài tình cảm lãng mạn chỉ chiếu riêng tại thị trường Bắc Mỹ - xoay quanh đề tài “sốc văn hóa”.

Gần chót bảng là “Wonder Woman” (Nữ thần chiến binh) với mẻ lưới cuối thu về thêm 4,6 triệu USD. Đây đã là tuần thứ 8 ra rạp của phim và thành tích “bám trụ” bảng xếp hạng của “Wonder Woman” đã ở vào hàng kỷ lục của dòng phim siêu anh hùng trong vòng 15 năm trở lại đây. Doanh thu toàn cầu của phim hiện ở mức 779,4 triệu USD.

Trong đó, thị trường Bắc Mỹ đã đưa về cho phim 389 triệu USD. “Wonder Woman” đã trở thành phim hè có doanh thu lớn nhất thị trường Bắc Mỹ và là phim có doanh thu lớn thứ 2 của năm, đứng sau “Beauty and the Beast” (Người đẹp và quái vật).

Đứng chót bảng là bộ phim kinh dị “Wish Upon” (Chiếc hộp ma quái) với doanh thu 2,5 triệu USD “hốt về” từ dịp cuối tuần, nâng tổng mức doanh thu tại Bắc Mỹ lên 10,5 triệu USD. Dù phim được chiếu tại một số thị trường điện ảnh nước ngoài, nhưng doanh thu không đáng kể. “Wish Upon” có kinh phí đầu tư chỉ 12 triệu USD.

Bích Ngọc

Theo Hollywood Reporter/Box Office Mojo