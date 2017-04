Diễn viên “Sống chung với mẹ chồng” bức xúc vì bị lợi dụng hình ảnh

Bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" đang tạo nên những hiệu ứng thuận chiều và nghịch chiều trên các diễn đàn, mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra thích thú với bộ phim vì nhìn thấy cuộc sống của mình trong đó. Nhưng cũng không ít cho rằng, bộ phim bị “cường điệu hoá” và những nhân vật trong phim không tồn tại ngoài đời thực.

Tuy nhiên, rất ít người phủ nhận sự thành công của những vai diễn mà các nghệ sỹ hoá thân. Từ vai mẹ chồng “tai quái” do NSND Lan Hương thủ vai, con dâu “không phải dạng vừa” do Bảo Thanh đảm nhận và chồng trẻ nhu nhược do Anh Dũng đóng… đều khiến dân tình phải “sôi sục” lên. Đặc biệt, những câu thoại trong phim, những trạng thái cảm xúc của nhân vật trong phim… còn được dân chế ảnh chế thành những tấm ảnh đầy hài hước để truyền tay nhau trên mạng xã hội.

Nhiều nghệ sỹ trong phim Sống chung với mẹ chồng bị lợi dụng hình ảnh cá nhân vào mục đích quảng cáo kiếm tiền của một số website. Ảnh: TL.

Thành công là vậy nhưng các nghệ sỹ cũng không tránh khỏi những phiền toái do vai diễn của mình gây nên. Mới đây, vì quá bức xúc với việc bị lạm dụng hình ảnh, NSND Lan Hương đã lên tiếng: "Tôi chân thành cảm ơn những khán giả thân yêu của màn ảnh nhỏ đã đón xem bộ phim "Sống chung với mẹ chồng".

Phim mới phát sóng được 6 tập, vậy mà ê kíp làm phim của chúng tôi đã nhận được rất nhiều những ý kiến quý báu từ rất nhiều khán giả xem phim. Thật sự vô cùng biết ơn, chúng tôi vui và hạnh phúc khi nhận những lời khen chân thành và cũng cảm ơn vô cùng với những lời góp ý phê bình từ phía khán giả.

NSND Lan Hương rất bức xúc khi hình ảnh của mình bị lợi dụng. Ảnh: ĐLP.

Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa trong những phim sau, những vai diễn sau. Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ, quan tâm và cả sự tôn trọng từ phía khán giả. Tuy nhiên hiện nay đang có rất nhiều người đã lấy hình ảnh trong phim để quảng cáo cho các sản phẩm mà chúng tôi không được biết. Thật đáng buồn, vậy có nên chăng?".

Chung tâm trạng bức xúc với "mẹ chồng" Lan Hương, "nàng dâu" Bảo Thanh cũng chia sẻ: "Hạnh phúc khi "Sống chung với mẹ chồng" lên sóng và được đông đảo khán giả đón nhận. Khen chê đều có cả và chúng tôi vẫn luôn nỗ lực từng ngày để có thể tạo ra những bộ phim hay hơn nữa dành cho khán giả.

Nhưng lại thật buồn... Chẳng hiểu các công ty, các spa, các thẩm mỹ viện, các nhà buôn nhà bán lớn cứ lấy ảnh phim của chúng tôi để chế lại rồi tranh thủ quảng cáo như vậy có suy nghĩ gì không nhỉ?

"Con dâu" Bảo Thanh cũng bức xúc không kém khi bị lợi dụng hình ảnh như "mẹ chồng" trong phim. Ảnh: NVCC.

Ngoài hai diễn viên trên, các diễn viên khác như: NSND Lan Hương “Em bé Hà Nội”, NSƯT Công Lý, MC Danh Tùng, diễn viên Anh Dũng, Thu Quỳnh… cũng bị vướng vào tình huống tương tự. Chỉ có điều, vì quá bận bịu nên họ chưa có dịp bày tỏ thái độ của mình.

Được biết, phía đơn vị sản xuất phim sắp tới sẽ có động thái để nhờ Bộ TT-TT và Bộ Công an giúp giải quyết sự việc này.

Hà Tùng Long