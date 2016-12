Tìm hiểu về sáng chế máy rang cà phê trống đứng của Rio

So với máy rang lồng ngang thiết kế theo kiểu Châu Âu

Với thiết kế đặc biệt của các cánh đảo, dao trộn, chổi quét bên trong lồng rang, dựa vào các nguyên tắc cơ học, ngoài việc để trộn đảo đều cà phê trong khi rang. Máy rang café trống đứng của Rio còn có tính năng độc đáo đặc biệt nhất là việc tự tách sạch 100% vỏ lụa trong quá trình rang trước khi cà phê chín mà không cần sử dụng tới quạt hút (cyclone) để hút vỏ lụa như các máy rang lồng ngang làm theo kiểu Châu Âu, nhờ đó đã giúp cho giá thành máy rẻ hơn đồng thời tiết kiệm điện năng tiêu thụ hơn vì máy không cần đầu tư thêm quạt hút. Cách thiết kế máy theo kiểu trống (drum) đứng cũng dễ làm hơn máy trống nằm nên mất ít công sản xuất hơn.

Máy rang trống đứng Rio tự tách vỏ lụa không cần quạt hút: vỏ lụa được tách sạch 100% ra bên ngoài lồng rang trước khi cà phê chín.

So với máy rang lồng cầu, máy rang tự chế truyền thống

Máy rang cà phê Rio giúp quan sát được màu sắc hạt cà phê dễ dàng trong suốt quá trình rang. Khi rang, người thợ không thể quan sát được những biến đổi màu sắc của hạt cà phê trong lồng rang, cũng không thể lấy mẫu hạt (thăm cà) để xem cà đã chín hay chưa. Phần lớn các thợ rang sử dụng kinh nghiệm của mình, thông qua việc nhìn làn khói bốc ra từ hạt cà phê và ngửi mùi hương của cà phê trong quá trình rang. Với máy rang cafe Rio, có thể quan sát màu sắc hạt rang suốt quá trình rang bằng cách nhìn trực tiếp qua chỗ thăm cà và có cây thăm cà để xem.

Quan sát màu sắc hạt café suốt quá trình rang qua nắp thăm cà, và lấy mẫu bằng cây thăm

Trong qúa trình rang cà phê, dưới nhiệt độ cao, các mảng vỏ lụa của café bị bóc tách ra nếu không được đưa ra ngoài, các vỏ lụa này sẽ bị cháy khét trở thành muội than, một phần lớn muội than này bám vào hạt café: làm cho hạt bị ám khói, có mùi khét, màu không đẹp, nghiêm trọng nhất là làm suy giảm phẩm chất tự nhiên của hạt café. Và sau khi rang, phải mất nhiều công để sàng sẩy lại một phần muội than này.

Với máy rang cafe Rio vỏ lụa được tách sạch 100% trong quá trình rang đưa ra ngoài trước khi cà phê chín đã giúp cho phẩm chất hạt café sau khi rang tốt hơn rất nhiều. Vỏ lụa được tách sạch, thu gom gọn gàng.

Máy rang café lồng cầu truyền thống đang dần được thay thế bằng các máy rang hiện đại hơn.

Ông Nguyễn Thanh Hiệp đang chuyển giao kỹ thuật rang tẩm cà phê sạch cho một nhà rang xay lâu năm tại Pleiku – Gia Lai.

Khách hàng thay đổi công nghệ rang xay: từ máy rang lồng cầu truyền thống sang máy rang trống đứng Rio. Mr. Hiệp – Giám đốc CTY TNHH KỸ NGHỆ CÀ PHÊ RIO hướng dẫn kỹ thuật rang cho một nhà rang xay lâu năm tại Pleiku – Gia Lai

Máy rang cà phê Rio giúp tăng năng suất, giảm công lao động. Các máy rang lồng cầu, máy rang truyền thống phải tốn nhiều thời gian cho một mẻ rang: thông thường từ 45 phút đến hơn 60 phút. Với quá trình rang lâu như vậy có thể dẫn tới việc cà rang bị chay, giảm phẩm vị cà phê.

Bằng cách tính toán nhiệt độ tiêu hao, máy rang café trống đứng Rio chỉ mất thời gian cho một mẻ rang từ 18-25 phút theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng nghĩa với việc rang nhanh hơn, đỡ mất thời gian và công lao động hơn.

Cà phê sau khi rang với máy rang cafe Rio trống đứng

Ngoài ra, Máy rang cafe Rio còn có cảm biến dò nhiệt môi trường lồng rang, nhiệt độ hạt và kiểm soát được nhiệt độ rang, timer báo chu trình mẻ rang để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc rang café.