Lumi “trình làng” giải pháp nhà thông minh điều khiển bằng giọng nói tại khách sạn Daewoo

Tham gia sự kiện có sự góp mặt của gần 300 khách mời gồm cơ quan báo chí, các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước cùng giới yêu công nghệ tại Việt Nam.

Gần 300 khách mời đã tới tham dự lễ ra mắt giải pháp điều khiển nhà bằng giọng nói của Công ty Cổ phần Lumi Việt Nam

Tại buổi lễ, ngôi nhà “chủ nói là nghe” lần đầu tiên được ra mắt người dùng với nhiều tính năng “kỳ diệu” : điều khiển, kiểm soát hệ thống các thiết bị điện trong gia đình từ bóng đèn, rèm cửa, điều hòa, quạt, đến âm thanh đa vùng hay tưới nước sân vườn bằng chính “giọng nói quyền năng” của chủ nhà.

Thiết bị Alexa Amazon với chức năng nhận diện giọng nói đóng vai trò như môt trợ lý ảo cho phép người dùng có thể trò chuyện trực tiếp khi thiết bị có kết nối internet. Alexa Amazon cũng hoạt động tương tự như Siri của Apple, Google Now hay Cortana của Microsoft. Khi người dùng nói câu lệnh “Turn on Lumi Light ” hay “Turn on Lumi Curtain”, thông tin sẽ được truyền đến Server Amazon, rồi qua Server Lumi. Tại đây, bộ điều khiển trung tâm của Lumi sẽ truyền lệnh cho đèn bật sáng và mở rèm trong tích tắc. Đó chính là bí ẩn của ngôi nhà “chủ nói là nghe”.

Ông Nguyễn Đức Tài - Tổng giám đốc Lumi Việt Nam giới thiệu tính năng mới điều khiển nhà bằng giọng nói

Ông​ Shu Ping OH đại điện Panasonic - Asia Pacific, Singapore nhận định “sự bùng nổ mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0 và các ứng dụng của nó vào đời sống thực tiễn đang trở thành xu hướng tất yếu của tương lai. Nhà thông minh điều khiển bằng giọng nói cũng là câu chuyện đang “nóng” lên tại các diễn đàn công nghệ trên thế giới. Việt Nam được đánh giá là thị trường tiềm năng để phát triển lĩnh vực này. Với việc liên tục đưa ra các tính năng mới, Lumi đã góp phần không nhỏ vào định hướng nhà ở hiện đại trong tương lai”.

“Với giải pháp điều khiển bằng giọng nói, bước đầu chúng tôi đã đạt được thành công trong xu hướng công nghệ 4.0. Tương lai, Lumi Việt Nam sẽ nâng cấp, cải thiện công nghệ, để ngôi nhà có thể phân biệt giọng nói từng thành viên và ghi nhớ thói quen của mỗi người trong gia đình.” ông Nguyễn Đức Tài – Tổng Giám đốc Lumi Việt Nam cho biết.

Ngôi nhà “Chủ nói là nghe” của Lumi được bảo bảo mật theo chuẩn quốc tế SSO Oauth 2.0. Khi tiếp nhận câu lệnh, server của Amazon sẽ xử lý và gửi mã lệnh đến riêng server Lumi. Hiện tại, Lumi là công ty duy nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực nhà thông minh, đáp ứng được yêu cầu kiểm tra khắt khe từ phía Amazon.Ứng dụng Lumi Smarthome Skill đã được đăng tải công khai trên Skill Store Amazon là một minh chứng xác đáng về điều này.

Giải pháp điều khiển nhà thông minh bằng giọng nói sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn khi trở về nhà. Lumi tin tưởng rằng đây sẽ sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng cho các gia đình Việt.