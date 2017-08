Hội tụ sản phẩm tiên tiến nhất về PCCC và an ninh

Fire Safety & Rescue Vietnam - Secutech Vietnam 2017:

Tiếp cận công nghệ, giải pháp tiên tiến

Triển lãm có quy mô 460 gian hàng, 270 đơn vị là các cơ quan, tổ chức, nhà sản xuất, cung cấp chuyên nghiệp hàng đầu đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Ả Rập, Anh, Australia, Ấn Độ, Đài Loan, Đức, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Indonesia, Philipine, Malaysia, Na Uy, Nhật Bản, Séc, Singapore, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Việt Nam …

Triển lãm giới thiệu sản phẩm công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, các thiết bị ứng dụng cho khu công nghiệp, giao thông, ngân hàng, hệ thống bán lẻ, tòa nhà,… cùng với đó là công nghệ và hàng ngàn thiết bị, sản phẩm trong lĩnh vực an ninh như: hệ thống giám sát HD, 4K, giải pháp nâng cấp cho hệ thống giám sát dựa trên nền tảng cơ bản đã có; kiểm soát vào ra; sinh trắc học; khóa điện tử & thẻ thông minh; báo động đột nhập và thiết bị ngoại vi; công nghệ - thiết bị chiếu sáng…

Thiếu tướng, TS. Đoàn Việt Mạnh - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) cho biết, với bốn tiêu điểm chính về Phòng cháy, chữa cháy, Cứu nạn, cứu hộ: Giải pháp phòng cháy chữa cháy chủ động & bị động; Thiết bị phòng tránh & cứu hộ thảm họa; Giải pháp vệ sinh môi trường & an toàn công nghiệp; Giải pháp PCCC - CNCH cho nhà cao tầng, khu công nghiệp… và các tiêu điểm về công nghiệp an ninh, an toàn, bảo vệ: Hệ thống quản lý hình ảnh; Hệ thống báo động GSM; Ứng dụng sinh trắc học; DVR cho xe cảnh sát; Camera toàn cảnh PTZ 360; PoE Swich cho giám sát HD; Camera di động HD… do vậy doanh nghiệp và chuyên gia an ninh, an toàn, PCCC - CNCH không có điều kiện tham dự sự kiện chuyên ngành tại các quốc gia khác thì Fire Safety & Rescue Vietnam - Secutech Vietnam 2017 là một cơ hội không thể bỏ lỡ.

Tại đây, khách tham quan sẽ được khám phá nhiều sản phẩm đa dạng, từ đơn giản dễ sử dụng đến cao cấp, giải pháp tổng thể, gặp gỡ nhiều nhà cung cấp an ninh, an toàn, PCCC - CNCH nổi tiếng; tiếp cận những công nghệ, tìm kiếm nguồn sản phẩm tiên tiến nhất và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới.

Kết nối các nhà cung cấp trong và ngoài nước

Fire Safety & Rescue Vietnam - Secutech Vietnam năm nay cũng là lỷ niệm 10 năm triển lãm được tổ chức thường niên tại Việt Nam. Triển lãm sẽ là nền tảng không thể thiếu giúp kết nối các nhà cung cấp trong và ngoài nước, phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng về sản phẩm bảo mật giám sát, an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ với công nghệ tiên tiến nhất; là nơi thiết lập quan hệ mới, tìm kiếm và học hỏi, là sân chơi để các đơn vị trong ngành giới thiệu sản phẩm, kết nối nhà sản xuất, phân phối với người sử dụng; tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hành, thảo luận chuyên sâu về những nghiên cứu ứng dụng và ý tưởng mới từ chuyên gia hàng đầu của ngành an ninh, an toàn và phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ.

Tại triển lãm lần này, nhiều hoạt động phong phú, thiết thực cho giới chuyên môn, nhà quản lý, cộng đồng xã hội cũng sẽ được tổ chức như “Hội nghị toàn thể lần thứ 9 Hội đồng kiểm định phương tiện PCCC Châu Á (AFIC) 2017 tại Việt Nam”; “Hội thảo Công nghệ Phòng cháy chữa cháy”; “Diễn đàn An ninh kỹ thuật số toàn cầu tại Việt Nam - GDSF Vietnam”.

Đặc biệt hàng ngày tại triển lãm, để người dân có thể trải nghiệm thực tế về kỹ năng chữa cháy cũng như kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ trong các tình huống khác nhau, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học PCCC; một số trường Đại học, Cao đẳng, Trung học và các cấp học phổ thông trên địa bàn sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về kỹ năng thoát nạn từ trên cao, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu và các kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nói chung và kỹ năng xử lý sự cố trên phương tiện giao thông cơ giới… cho người dân, học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên và khách đến thăm quan.

