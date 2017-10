Vụ “bẻ còi” trên sân Long An: Không sai về luật nhưng có đúng về phương pháp?

Cũng rất khó nhận định tình huống đấy việt vị hay không việt vị. Tuy nhiên, chuyện có việt vị hay không trong quyết định “bẻ còi” của trọng tài Trần Văn Lập trên sân Long An chỉ là chuyện phụ. Vấn đề chính nằm ở chỗ cách trọng tài Trần Văn Lập xử lý ra sao xung quanh pha bóng nằm giữa “lằn ranh” việt vị hay không việt vị đấy?

Về luật, đúng là trọng tài có quyền thay đổi quyết định khi bóng chưa vào cuộc. Tuy nhiên, về mặt phương pháp và về mặt nghiệp vụ trọng tài, ông Trần Văn Lập có làm tốt hay không lại là chuyện khác.

Vấn đề nằm ở chỗ tại sao trọng tài Trần Văn Lập không quan sát kỹ dấu hiệu từ phía trợ lý của mình trước khi đưa ra quyết định? Tại sao trong một tình huống rất nhạy cảm, nằm ngay giữa “lằn ranh” của chuyện việt vị hay không việt vị, ông Lập không tham khảo ngay ý kiến của trợ lý, mà phải chờ có đội phản ứng mới tham khảo, gây phản cảm cho người xem?

Trọng tài Trần Văn Lập bị phản ứng vì "bẻ còi" trên sân Long An

Trong tình huống này, khi Wander Luiz bên phía Long An đưa bóng vào lưới Thanh Hoá ở phút 64 của trận Long An – Thanh Hoá, thấy rõ là trọng tài Trần Văn Lập không ra dấu hiệu là cầu thủ của đội bóng miền Tây Nam bộ rơi vào thế việt vị, thậm chí còn di chuyển về phía vòng tròn trung tâm như thể chuẩn bị cho Thanh Hoá giao bóng, nên cầu thủ Long An mới ăn mừng vì nghĩ rằng họ đã có bàn thắng.

Giá như ngay từ đầu, trọng tài Trần Văn Lập quan sát tốt dấu hiệu từ phía trợ lý của mình (có thu cờ chạy về phía giữa sân hay không? – để báo hiệu đấy bàn thắng hợp lệ), nếu ngay từ đầu ông chạy ngay ra phía trợ lý thứ 2 Minh Đăng để hội ý, đội Long An đã không sớm ăn mừng, đội Thanh Hoá đã không có các phản ứng rất dữ dội, còn khán giả cũng đỡ phải xem một pha xử lý quá phản cảm trên sân.

Đấy là vấn đề về mặt nghiệp vụ và phương pháp xử lý tình huống trên sân. Thành ra, có thể về luật, trọng tài Trần Văn Lập có quyền thay đổi quyết định, gọi nôm na là “bẻ còi”, cũng khoan bàn đến chuyện pha bóng đấy việt vị hay không việt vị, nhưng nếu bàn về nghiệp vụ của trọng tài Trần Văn Lập, khó tin rằng ông này thuyết phục được người xem nói chung.

Nếu vị trọng tài này có nghiệp vụ và có phương pháp làm việc tốt hơn, ông đã không tạo ra vụ “bẻ còi” với quá nhiều tranh cãi không đáng. Đấy cũng là vấn đề mà các đội bóng, người hâm mộ mất niềm tin vào giới trọng tài: Họ mất niềm tin vào năng lực nghiệp vụ của giới trọng tài, mất niềm tin vì Ban trọng tài liên tục để những trọng tài có nghiệp vụ không tốt như thế điều hành các trận đấu tại V-League!

Kim Điền