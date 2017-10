Vòng 22 V-League 2017: HA Gia Lai có cản nổi CLB Quảng Nam?

Lịch thi đấu vòng 22 Ngày 20/10 17h, sân Vinh: SL Nghệ An – Hải Phòng Ngày 21/10 17h, sân Tam Kỳ: Quảng Nam – HA Gia Lai 17h, sân Nha Trang: Khánh Hoà – SHB Đà Nẵng 17h30, sân Thống Nhất: CLB TPHCM – B.Bình Dương Ngày 22/10 17h, sân Cẩm Phả: Than Quảng Ninh – FLC Thanh Hoá 17h30, sân Long An: Long An – Sài Gòn FC 18h30, sân Hàng Đẫy: CLB Hà Nội – Cần Thơ

Trận đấu trên sân Tam Kỳ với CLB Quảng Nam sẽ là trận đấu đầu tiên HLV Chung Hae Seong dẫn dắt HA Gia Lai tại V-League. Dù mang danh là Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) của đội bóng phố núi, nhưng thực tế ông Chung Hae Seong đóng vai trò là HLV trưởng, chịu trách nhiệm cao nhất về mặt chuyên môn ở đội bóng của bầu Đức.

Thói quen của hầu hết các đội bóng Việt Nam thường là cứ thay HLV sẽ có chiến thắng. Nhưng với riêng HA Gia Lai ở vòng 22, mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy.

Đối với diện với họ là chủ nhà Quảng Nam cũng đang khao khát chiến thắng, hòng tiến đến ngôi vô địch mùa giải. Có thể về mặt lực lượng, đội bóng đất Quảng không quá vượt trội, ngay cả khi so với HA Gia Lai, nhưng về mặt tinh thần, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc đang có tinh thần rất tốt.

HA Gia Lai sau khi thay tướng, có tìm được chiến thắng trước CLB Quảng Nam? (ảnh: Trọng Vũ)

CLB Quảng Nam dĩ nhiên không muốn mất điểm trong trận đấu này, bởi bên cạnh họ vẫn là Thanh Hoá chưa từ bỏ mục tiêu giành ngôi vương.

Thanh Hoá sẽ có chuyến làm khách nhiều sóng gió trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh. Chủ nhà không phải là đội yếu, lại có lợi thế về mặt sân bãi, nên nếu tiếp tục thi đấu mất tập trung như các vòng đầu gần đây, nguy cơ Thanh Hoá đánh rơi chiến thắng là rất cao.

Công Phượng sẽ là gương mặt được tân HLV của HA Gia Lai Chung Hae Seong chú ý đặc biệt (ảnh: Trọng Vũ)

Mà Thanh Hoá không chỉ phải so điểm với mỗi mình CLB Quảng Nam. Ngoài đội bóng đất Quảng, một đội khác chịu ảnh hưởng của bầu Hiển là CLB Hà Nội vẫn tràn đầy cơ hội xưng vương.

Ở vòng 22, đội bóng thủ đô chỉ tiếp Cần Thơ vốn đã hết động lực trên sân nhà Hàng Đẫy. Nếu CLB Hà Nội không thể có chiến thắng, thì đấy sẽ là bất ngờ lớn nhất của vòng đấu thứ 22.

Niềm vui này có đến với Thanh Hoá sau vòng 22 (ảnh: Gia Hưng)

Ngược xuống nhóm dưới, Long An đang càng ngày càng gần với giải hạng Nhất. Đội bóng miền Tây Nam bộ sẽ tiếp Sài Gòn FC trên sân nhà. Đây có thể cũng là cơ hội gần như cuối cùng cho Long An tìm lại hy vọng mỏng manh của mình.

Nếu Long An thắng Sài Gòn FC, và Cần Thơ thua CLB Hà Nội, may ra Long An còn có động lực để đá nốt 4 vòng đấu cuối. Bằng ngược lại, mọi chuyện xem như khép lại với HLV Nguyễn Minh Phương và các học trò.

Ở các cặp đấu khác, SL Nghệ An dễ hoà Hải Phòng trên sân Vinh, trong một trận đấu mà đôi bên không còn nhiều động lực, Khánh Hoà đủ sức thắng SHB Đà Nẵng ở sân Nha Trang, còn CLB TPHCM và B.Bình Dương nhiều khả năng sẽ chia điểm trên sân Thống Nhất.

Kim Điền