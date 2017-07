U22 Việt Nam đối diện với "tử huyệt" ở vị trí thủ môn

Hai gương mặt sẽ cạnh tranh suất chính thức của đội tuyển U22 Việt Nam từ nay đến SEA Games sẽ là Phí Minh Long và Bùi Tiến Dũng. Riêng những thủ môn còn lại không có nhiều cơ hội.

Lẽ ra, Bùi Tiến Dũng là thủ thành có tố chất rất tốt, có rất nhiều triển vọng của bóng đá Việt Nam. Thủ môn của CLB Thanh Hoá có thể hình đẹp, phản xạ tốt, có khả năng làm chủ khu vực 16m50.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của Bùi Tiến Dũng là anh hầu như chỉ ngồi dự bị ở CLB Thanh Hoá. Việc ngồi dự bị khiến cho cảm giác bóng của Tiến Dũng ảnh hưởng khá nhiều.

Thủ môn là một trong những nhược điểm lớn nhất của U22 Việt Nam hiện nay (ảnh: Trọng Vũ)

Sai lầm của Tiến Dũng trong trận đấu với U22 Hàn Quốc tại vòng loại U23 châu Á thứ nhất là do kinh nghiệm có hạn (thật ra thì Tiến Dũng mới 20 tuổi). Thứ nhì, quan trọng hơn, đó là do Tiến Dũng hầu như không được làm quen với tâm lý thi đấu trong sân có đông khán giả, do phải ngồi dự bị thường xuyên. Thế nên, thủ thành đầy triển vọng này mất luôn sự tự tin và quyết đoán, dưới những trận đấu có áp lực khán giả lớn.

Sai lầm của Tiến Dũng trong trận đấu với U22 Hàn Quốc dẫu chỉ là một tai nạn thông thường, nhưng có thể ảnh hưởng đến vị trí của thủ môn này tại SEA Games 29 vào tháng 8 năm nay.

Người vừa được thay Tiến Dũng trong khung thành của U22 Việt Nam, ở trận đấu với đội tuyển Các ngôi sao K-League là Phí Minh Long có nhiều kinh nghiệm hơn.

Tuy nhiên, kinh nghiệm này cũng chỉ nhỉnh hơn không đáng là bao. Thời gian chủ yếu của Phí Minh Long ở V-League năm nay cũng chỉ là… trên băng ghế dự bị của CLB Hà Nội.

2 lần xuất hiện tại V-League từ đầu mùa đến giờ là quá ít đối với một cầu thủ nói chung, đối với cảm giác bóng và cảm giác không gian của một thủ môn nói riêng. Thành ra, ở trận đấu với Các ngôi sao K-League, Minh Long cũng có một số pha xử lý không thật an toàn, nhất là trong các tình huống khống chế bóng bổng.

Cũng tiếc rằng trong trận đấu với Các ngôi sao K-League, đội bóng đến từ Hàn Quốc không đá đúng với những gì mà người ta chờ đợi ở đội bóng này, cũng không gây áp lực đủ lớn cho hàng thủ đội U22 Việt Nam, để thử thủ thành Phí Minh Long.

Chừng nào mà các thủ môn chưa được kiểm chứng đúng nghĩa từ này đến SEA Games, nỗi lo về nhược điểm trong khung thành của chúng ta vẫn còn.

Cũng khó đòi hỏi hơn ở những người trấn giữ khung thành của đội tuyển U22 Việt Nam hiện nay, trong bối cảnh mà họ không thường xuyên được thi đấu chính thức, không thường xuyên được đối diện với áp lực hàng tuần tại giải quốc nội.

Kim Điền